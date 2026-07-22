Galán (Iberdrola) insiste en señalar a REE por el apagón y propone separar las funciones de operador y transportista

La compra de la comercializadora finlandesa Caruna se enmarca en la estrategia de Iberdrola de inversión a largo plazo en mercados internacionales como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.

Defiende reducir las cargas fiscales sobre la factura eléctrica, señalando que casi el 50% del recibo son impuestos y cargas, siguiendo el ejemplo de medidas tomadas en Reino Unido.

Galán propone separar las funciones de operador del sistema y gestor de la red de transporte de electricidad en REE, alineándose con las recomendaciones de la CNMC para evitar conflictos de interés.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, responsabiliza a Red Eléctrica de España (REE) del apagón del 28 de abril de 2025 por una planificación y gestión inadecuadas.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha insistido en achacar toda la responsabilidad por el apagón del 28 de abril de 2025 a una "planificación inadecuada" y a una "mala gestión" de Red Eléctrica de España (REE).

También ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una separación más clara entre sus funciones como operador del sistema y sus actividades de transporte de electricidad, alineándose con las advertencias lanzadas recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En una conferencia con analistas para presentar los resultados correspondientes al primer semestre del año, Galán recalcó que, "como ingeniero eléctrico", su versión del cero eléctrico, cuando se contaba con "cuatro veces más energía".

A este respecto, el primer ejecutivo de Iberdrola consideró que el modo de operar el sistema tras el incidente, con la aplicación de la denominada operación reforzada desde entonces, corrobora esa teoría.

"Yo creo que lo que queda muy claro es que después del apagón, Red Eléctrica ha decidido modificar la operación del sistema para poder programar las unidades con más seguridad. Entonces, yo creo que eso está muy claro. Lo que yo decía desde el primer día es lo que se está aplicando ahora mismo", enfatizó.

Operador y transportista

Asimismo, Galán puso el foco "en el conflicto de interés" advertido por la CNMC sobre el papel de Red Eléctrica como operador del sistema eléctrico y su condición como gestor de la red de transporte.

"Existe un conflicto entre el papel que desempeña el operador del sistema y el del transporte, que es una compañía cotizada en Bolsa y que podría sobreestimar las necesidades de infraestructuras para priorizar inversiones donde los retornos esperan que sean mayores", añadió al respecto.

A este respecto, advirtió de que el cometido del operador del sistema debería pasar por "garantizar que haya recursos disponibles y asegurar el suministro", recordando que este modelo de separación funcional ya se aplica de forma distinta en otros mercados donde opera la compañía, como Estados Unidos o Brasil.

También Sánchez Galán, ha defendido rebajar las cargas fiscales que gravan el recibo eléctrico, en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Europea y las medidas adoptadas por otros países, como el Reino Unido.

Bajar la fiscalidad

"La manera más fácil y rápida de reducir el precio de la electricidad al consumidor consiste en eliminar las cargas y los impuestos que se le aplican".

"Casi el 50% de la factura eléctrica tiene que ver con impuestos y cargas, algo infinitamente superior a lo que soportan los combustibles fósiles", denunció Galán en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre.

En esta misma línea, el directivo puso en valor la decisión adoptada nada más llegar al cargo por el nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, de suprimir el IVA de la electricidad a los hogares.

"Es clave tener una reducción de impuestos aplicables a la electricidad, que es lo que van a hacer ellos con el IVA, así que están totalmente en línea con nuestros planes", ha dicho.

"Nosotros conocemos muy bien a su equipo y yo creo que vamos a trabajar estupendamente bien con él a partir de este momento y podemos trabajar muy bien como empresa de distribución en la zona de Manchester, donde él ha ocupado el cargo de alcalde en estos últimos años", apuntó.

De esta manera, Galán calificó de "absolutamente necesario" revisar la fiscalidad eléctrica para avanzar en la descarbonización y lograr una red de transporte "más robusta, resiliente y de mejor calidad" que preste servicio las 24 horas del día los siete días de la semana.

Por otro lado, también dar cumplimiento a los objetivos marcados por la Unión Europea para la transición energética.

Asimismo, ha vaticinado que si las tendencias positivas del segundo trimestre continúan en los próximos meses, Iberdrola podría "dar buenas noticias después del verano".

"Hoy ya estamos trabajando para seguir superando nuestras previsiones para los próximos años, gracias a la aceleración de las inversiones orgánicas en redes en Estados Unidos, como en Reino Unido o Brasil, y también en generación, principalmente en Estados Unidos con mejoras relacionadas con la inteligencia artificial", dijo.

Compra de Caruna

Sobre la integración de la comercializadora eléctrica finlandesa Caruna, Galán destacó que responde a la estrategia de otras adquisiciones del pasado en mercados como Reino Unido, Estados Unidos o Brasil, de ser "inversores a largo plazo, inversores industriales, no inversores especulativos".

"Nosotros vemos oportunidades, oportunidades que no ven otros. Tal y como hemos demostrado, estas oportunidades nos permiten materializar estas operaciones. Esto es algo que ya se está produciendo en sitios como Reino Unido, donde hemos visto buenos resultados, también en Estados Unidos y en Brasil", destacó.

No obstante, indicó que se trata de una transacción "relativamente pequeña" en comparación con las cifras de inversión del grupo.

"Creo que estamos invirtiendo casi 40.000 o 50.000 millones al año y esto representa menos de 5.000 millones, lo cual creo que es relativamente pequeño en comparación con las otras operaciones", estimó.