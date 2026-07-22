Enagás prevé la decisión final sobre el Gasoducto Sur Peruano en el primer trimestre de 2027

La compañía descarta desinvertir en Transportadora de Gas del Perú mientras sigan abiertos los procedimientos arbitrales.

Enagás espera abrir una nueva etapa de diálogo con el próximo Gobierno peruano de Keiko Fujimori tras su toma de posesión.

El Gobierno de Perú deberá pagar a Enagás 303 millones de dólares por el laudo del gasoducto, según el CIADI.

Enagás prevé que la decisión final sobre el litigio del Gasoducto Sur Peruano se tome en el primer trimestre de 2027.

Enagás prevé que la decisión final sobre el recurso de Perú por el litigio por el proyecto fallido del Gasoducto Sur Peruano (GSP) se resuelva para el primer trimestre de 2027.

Sin embargo, se ha mostrado confiada en poder abrir una nueva etapa de diálogo con el próximo Gobierno peruano.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, señaló que las audiencias del recurso de anulación contra el laudo de GSP se celebraron los pasados 20 de junio y 1 de julio ante el comité 'ad hoc' del CIADI.

Espera así una decisión final para principios del año que viene.

El importe total del laudo de GSP que el Gobierno de Perú deberá pagar a Enagás, de acuerdo con las sentencias publicadas por el CIADI el 20 de diciembre de 2024 y la rectificación del 23 de mayo de 2025, asciende a 303 millones de dólares (unos 266 millones de euros).

En paralelo, indicó que el laudo relativo a Transportadora de Gas del Perú (TGP) "se espera que se dicte durante el próximo mes de septiembre", según la última comunicación del tribunal arbitral.

No obstante, Gonzalo reiteró la "plena disposición al diálogo" de Enagás con la nueva Administración peruana de Keiko Fujimori, que está previsto que tome posesión el 28 de julio, para avanzar hacia una solución acordada respecto a la situación de la compañía en Perú.

"Lo lógico, lo prudente, lo respetuoso es esperar a que se produzca esa toma de posesión para, desde luego, inmediatamente a continuación, felicitar a la presidenta Fujimori y ponernos a su disposición para intentar establecer un marco de diálogo", dijo.

En este sentido, confió en que con el nuevo Gobierno peruano "se pueda generar un marco de diálogo más constructivo y más fructífero para las dos partes que con la administración anterior".

Respecto a la estrategia en Perú, el ejecutivo de Enagás subrayó que la compañía no contempla desinversiones en TGP mientras sigan abiertos los procedimientos arbitrales.

"Nuestra prioridad es resolver los litigios que mantenemos con el Gobierno peruano y, mientras esto sea así, no tenemos una expectativa de desinversión en este activo", dijo.

No obstante, reconoció que, a largo plazo, TGP no forma parte del núcleo estratégico del grupo.

"Cuando esto ocurra nos plantearemos opciones, sabiendo que, a largo plazo, TGP no es un activo estratégico para la compañía", añadió al respecto.

En todo caso, precisó que cualquier eventual salida se produciría en el momento más oportuno y una vez despejadas las disputas. "Nunca antes de que hayamos podido resolver estos litigios que mantenemos con el Gobierno de Perú", ha añadido.

Respecto a posibles operaciones de crecimiento inorgánico, tras las últimas adquisiciones en la francesa Teréga y a Osaka Gas de su 20% en el accionariado en la planta de regasificación de Saggas, en Sagunto (Valencia), Gonzalo descartó operaciones en el corto plazo.

Sin embargo, ha dejado abierta la puerta siempre al análisis de oportunidades que encajen en la estrategia del grupo.

"Nosotros no tenemos ninguna otra compra prevista en el próximo periodo, pero no dejamos de analizar las oportunidades que se presentan", dijo.

Eso sí, recalcó que esas potenciales inversiones siempre deberán estar alineadas con activos regulados en España y Europa y contribuir tanto a la seguridad de suministro como a la descarbonización.

Además, añadió que no podrían comprometer ni el plan de inversiones en hidrógeno ni la política de dividendo.

"Si analizáramos alguna oportunidad, sería sin comprometer la política de dividendo o el programa de 'capex' de la compañía", aseguró.

Nuevo plan estratégico

Por otra parte, ha comentado el avance en el calendario del nuevo marco regulatorio para el periodo 2027-2032 para el sector gasista.

Tras el período de consulta pública, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y publicadas las propuestas de circulares revisadas, actualmente el proceso se encuentra en el Consejo de Estado.

Y con estos datos sobre la mesa, Gonzalo señaló que Enagás tiene la intención de presentar un nuevo plan estratégico en el primer semestre del próximo año.

El consejero delegado de Enagás consideró que la propuesta de marco regulatorio es "sólida técnicamente, con parámetros más comparables a los de homólogos europeos y alineada con las orientaciones de política energética del Gobierno".

Sin embargo, añadió que Enagás se ha personado como parte interesada en la tramitación en el Consejo de Estado, ya que hay elementos planteados por la compañía en el trámite de alegaciones "que no se han tenido en cuenta y que son relevantes".