Cimic (ACS) construirá el parque eólico Narrogin de 179 MW en Australia Occidental

El parque eólico busca impulsar la transición hacia energías limpias y aumentar la seguridad del suministro eléctrico en la región.

Las obras contemplan caminos de acceso, plataformas de montaje, circuitos colectores, una estación de maniobra de 220 kV y la conexión a la red eléctrica del Suroeste australiano.

El proyecto incluirá 23 aerogeneradores EN-182 de 7,8 MW cada uno, instalaciones de soporte y una subestación de alta tensión con un transformador de 200 MVA.

Cimic, filial de ACS, construirá el parque eólico Narrogin de 179 MW en Australia Occidental para Neoen y Envision Energy.

UGL y CPB Contractors, empresas pertenecientes a Cimic (filial de ACS), se han adjudicado un contrato para la construcción del parque eólico Narrogin de 179 MW en Australia Occidental.

El proyecto, promovido por la compañía Neoen en alianza con Envision Energy, busca "impulsar la transición hacia fuentes de energía limpias y reforzar la seguridad del suministro eléctrico en la región", según ha detallado este miércoles.

Ubicado a unos 200 kilómetros al suroeste de Perth, entre las localidades de Narrogin y Williams, el parque eólico estará equipado con 23 aerogeneradores del modelo EN-182 de Envision Energy, cada uno con una potencia unitaria de 7,8 MW, además de las infraestructuras de soporte necesarias.

Las labores contemplan el diseño, suministro y construcción de los caminos de acceso, plataformas de montaje y cimentaciones de los aerogeneradores.

También abarcan la instalación de los circuitos colectores y de una subestación de alta tensión equipada con un transformador de 200 MVA, edificios de control y sistemas de 220 kV; la construcción de una estación de maniobra de 220 kV y una línea de transmisión para conectar el parque a la red del Sistema Interconectado del Suroeste (SWIS) mediante la infraestructura de Western Power.

Soporte logístico

Por último, el proyecto suministrará soporte logístico a Envision Energy para el transporte, manejo e instalación de los turbogeneradores.

Está previsto que las obras sobre el terreno comiencen durante el presente trimestre.

Al respecto, el consejero delegado del Grupo ACS y presidente ejecutivo de Cimic, Juan Santamaría, ha destacado que "el parque eólico Narrogin de Neoen respaldará la transición de Australia Occidental hacia una energía más limpia, contribuyendo a la seguridad energética a largo plazo".

Y ha añadido que "refleja nuestro foco en entregar infraestructuras esenciales para proyectos renovables que impulsan el crecimiento económico y generan impacto sostenible en las comunidades".

Por su parte, Sam Goldsmith, director general de UGL, ha señalado que este contrato representa la 26.ª obra de energía limpia para su compañía y su primer parque eólico para Neoen, afianzando una relación previa que incluye proyectos como las megabaterías de Western Downs, Collie y Muchea.

Asimismo, Craig Nuttall, director general de CPB Contractors, resaltó la capacidad del consorcio para coordinar la logística, los suministros y la ejecución civil en entornos complejos.