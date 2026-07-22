La caída de Holaluz desata una 'caza de brujas' entre eléctricas que multiplican sus clientes con fuertes campañas comerciales

Octopus Energy lidera el crecimiento meteórico en captación de clientes, aunque esto ha supuesto grandes pérdidas y la necesidad de apoyo financiero de su matriz.

Varias comercializadoras independientes, como Energya VM, Ignis Electricidad y Gas o SEGE, han sido inhabilitadas por no poder sostener sus avales y obligaciones.

El modelo de rápido crecimiento mediante campañas comerciales exige a las eléctricas fuertes anticipos financieros y garantías en el mercado mayorista.

La caída de Holaluz ha generado desconfianza en el sector eléctrico, impulsando una competencia agresiva por captar clientes entre comercializadoras.

La crisis de liquidez y la reestructuración financiera que ha puesto la puntilla a la comercializadora independiente Holaluz con el inicio de su inhabilitación ha desatado una 'caza de brujas' en el sector de la venta de electricidad en España.

La desconfianza entre los actores del mercado se ha multiplicado en un escenario donde la captación masiva de clientes se ha convertido en una arma de doble filo: cuanta más cuota ganan en un tiempo récord, mayor es el estrés financiero que sufren.

"El fondo del problema reside en la estructura de caja del mercado minorista eléctrico, se crean tensiones de tesorería porque lanzan agresivas campañas comerciales para multiplicar rápidamente el número de clientes y eso necesita, a la vez, multiplicar la capacidad financiera", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Las comercializadoras están obligadas a comprar y pagar la electricidad de sus clientes por adelantado en el mercado mayorista, en el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) y abonar los peajes correspondientes a las redes de distribución antes de cobrar las facturas mensuales a los usuarios finales.

Además, deben depositar garantías en OMIE, esto es, depositar avales bancarios o depósitos en efectivo en función del volumen de compra de energía estimado y garantías de operación en REE (Red Eléctrica) requeridas para cubrir los desvíos del sistema de programación.

"Si detrás de esa comercializadora no hay un grupo energético que puede aguantar ese crecimiento meteórico, o te avalan la deuda o te caes con todo el equipo", añaden las mismas fuentes.

En el caso de Holaluz, justo antes de suspenderla de cotización en el BME Growth, con una capitalización bursátil de unos 27 millones frente a una deuda neta de alrededor de 42 millones, se podría concluir que su deuda neta equivale a aproximadamente 1,55 veces el valor de mercado de todo el capital de la compañía.

Impagos y deuda

Este desfase de tesorería provoca una paradoja peligrosa: cada nuevo cliente captado no aporta liquidez inmediata, sino que exige financiación anticipada. Si no se compra electricidad durante al menos seis meses, es un síntoma claro de incapacidad de mantener los avales y las exigencias operativas.

La empresa que tiene una política agresiva de crecimiento debe contar con un importante respaldo financiero o una matriz con músculo para sostener ese capital de trabajo, si no puede terminar en inhabilitación.

Eso es lo que les ha pasado a comercializadoras tan conocidas como Energya VM Generación (del Grupo Villar Mir) o Ham Power, del holding empresarial de la conocida familia industrial catalana Muntada, según publica el BOE.

También está en proceso de inhabilitación Ignis Electricidad y Gas, la filial del Grupo Ignis, el gigante del sector renovable que suma ya 8 GW de cartera en operación. Otras comercializadoras menos conocidas también proceden de desarrolladores de parques fotovoltaicos o del negocio energético.

Otra que también aparece en la lista es Société Européenne de Gestion de l'Energie (también conocida por sus siglas, SEGE), filial propiedad al 100% de la multinacional francesa Air Liquide, el gigante mundial de los gases industriales.

La más llamativa es RDG Comercializadora Galega de Enerxía, propiedad de Sociedade para o Aproveitamento Sostible de Recursos, la sociedad instrumental detrás de la empresa público-privada Recursos de Galicia (RDG), para el desarrollo de parques eólicos.

Por último, también están dos comercializadoras Uranoscopidae, del holding internacional suizo MET Sales and Trading Holding.

Ranking de las 'meteóricas'

De las que siguen en la carrera por captar clientes, según la evolución por trimestres desde 2021 publicado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la que aprieta el acelerador es Octopus Energy.

En tan solo cuatro años ha pasado de tener 8.000 clientes a 391.000. El coste de esa estrategia agresiva se ha traducido en un agujero de 26,6 millones de euros en pérdidas (un 164% más que en el ejercicio previo), obligando a la filial española a recurrir al auxilio financiero de su matriz británica para respaldar sus operaciones.

Tanto es así que ya está en el primer puesto de las comercializadoras independientes en número de puntos de suministro. Detrás, y con un crecimiento más sosegado, está Feníe Energía, así como Eni en el tercer puesto.

Le sigue MasMóvil, de la francesa de telecomunicaciones Orange. En los mismos años, ha triplicado su volumen (de 125.000 a 340.000 clientes). FactorEnergía sigue la estela del incremento moderado en el quinto puesto (258.000 clientes), como la que le sigue en ranking, Audax (de 157.000 a 168.000), de José Elías.

Holaluz se ha despeñado hasta la séptima posición, desde los casi 300.000 del año 2022 a los 140.000 actuales, y después están SomEnergía (119.000), Gesternova (con 100.000 clientes) y Bonpreu (64.000), del grupo de distribución alimentaria catalán Grupo Bon Preu.

No hay duda de que las grandes corporaciones integradas (que combinan generación propia con comercialización) consiguen absorber el impacto imprevisto de los costes mayoristas.

Pero las comercializadoras independientes deben elegir entre dos caminos: frenar su ritmo de crecimiento para cuidar la tesorería o depender de inyecciones continuas de capital de sus socios para evitar el destino de los operadores que están quedando fuera del terreno de juego.