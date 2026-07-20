Golpe de gracia a Holaluz: su inhabilitación como comercializadora le lleva al borde de su desaparición

El caso de Holaluz afecta a la imagen de las comercializadoras independientes en España, según la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (ACENEL).

La apertura del expediente implica la posible desaparición de Holaluz, que ya estaba suspendida de cotización y atravesaba un proceso de reestructuración financiera y recorte de plantilla.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el proceso de traspaso de los 140.000 clientes de Holaluz a una Comercializadora de Referencia para garantizar el suministro eléctrico.

Holaluz afronta la retirada de su habilitación como comercializadora tras multiplicar por cinco sus pérdidas en 2024 y acumular graves incumplimientos financieros.

La comercializadora eléctrica catalana Holaluz afronta el momento más delicado de su historia. Y eso que en 2024, la compañía multiplicó por cinco sus pérdidas hasta 26,2 millones de euros y estuvo cerca del concurso de acreedores.

Sin embargo, ahora la publicación en el BOE de iniciar el procedimiento de extinción de la habilitación para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica Holaluz-Clidom es la puntilla definitiva a su desaparición.

"Lo que le ha ocurrido a Holaluz perjudica la imagen de las comercializadoras independientes en nuestro país, porque estamos haciendo un gran esfuerzo por cumplir con nuestras obligaciones y hacer bien nuestro trabajo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Javier Colón, presidente en ACENEL (Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica).

"El punto de inflexión es que el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha publicado en el BOE el procedimiento de traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia, es decir, que sus clientes dejarán de serlo, con lo que eso significa", añade.

Se trata de uno de los mecanismos más severos contemplados en la regulación del mercado eléctrico español y suele aplicarse cuando una comercializadora deja de cumplir los requisitos indispensables para operar.

El inicio del expediente supone un salto cualitativo respecto a los problemas financieros y operativos que la compañía viene arrastrando desde hace años, ya que pone en cuestión su capacidad para seguir ejerciendo la actividad principal sobre la que se sustenta el negocio.

El movimiento más crítico para la supervivencia de la empresa ocurrió en noviembre de 2024, cuando Holaluz firmó un acuerdo de inversión (investment agreement) con el fondo Icosium Investment, que acordó inyectar un total de 22 millones de euros para rescatarla (un tercio del capital).

Incumplimiento de Holaluz

La normativa eléctrica contempla que el Ministerio pueda extinguir la habilitación de una comercializadora cuando incumple las obligaciones legales necesarias para operar en el mercado.

Entre las causas más habituales figuran la inactividad prolongada , cuando una empresa deja de adquirir electricidad en los mercados mayoristas durante un periodo continuado, normalmente entre seis y doce meses.

Pero en el caso de Holaluz, todo apunta al pago de las garantías financieras exigidas para respaldar la compra de energía y el pago de peajes y cargos del sistema.

Con la acumulación de impagos frente al operador del mercado (OMIE), el operador del sistema (Red Eléctrica) u otros agentes, así como incumplimientos graves de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la normativa de suministro, hace que el MITECO tome esa decisión.

Aunque el acuerdo publicado por el BOE no detalla públicamente cuál de estas circunstancias ha motivado el expediente en el caso concreto de Holaluz-Clidom, la apertura del procedimiento implica que el Ministerio considera que existen indicios suficientes de incumplimiento para estudiar la retirada de la autorización.

Pierde 140.000 clientes

La legislación prevé que, si finalmente se extingue la habilitación, los consumidores no queden desatendidos. Para ello, el MITECO activa de forma paralela el procedimiento de traspaso de todos los contratos a una Comercializadora de Referencia (COR), que asumirá el suministro de forma automática.

El objetivo es evitar cualquier interrupción del servicio eléctrico y garantizar que los clientes continúen recibiendo electricidad con normalidad, independientemente de la situación de la empresa que les prestaba el servicio.

Por este motivo, aunque la resolución pueda tener consecuencias muy relevantes para Holaluz, el impacto para los consumidores sería, en principio, limitado desde el punto de vista del suministro.

Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy), Régsiti (Repsol), Baser COR (TotalEnergies), CHC COR (CHC Energía), Teramelcor y Energía Ceuta XXI.

Suspensión de cotización

La apertura de este expediente llega en un momento especialmente delicado para Holaluz.

La compañía, que durante años fue uno de los referentes de la comercialización independiente de electricidad y del autoconsumo fotovoltaico en España, atravesó un prolongado periodo de dificultades financieras, pero parecía que empezaba a ver la luz al final del túnel.

Sin embargo, está suspendida de cotización en el BME Growth.

Los títulos de la comercializadora eléctrica cotizaron por última vez en el mercado bursátil de las pymes españolas el pasado viernes, cerrando a un precio de 0,826 euros por acción. En lo que va de 2026, Holaluz registraba un aumento de casi un 17% en su cotización.

Con la caída del crecimiento del autoconsumo en 2023, la compañía liderada por Carlota Pi sufrió un enfrentamiento entre accionistas, ya que algunos socios minoritarios se negaron a aprobar las cuentas; tuvo que negociar una profunda reestructuración financiera, y paralelamente, inició un duro ajuste interno mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) y una reducción significativa de plantilla.