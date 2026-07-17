La UE dará más margen a la industria para emitir CO2 con el fin de abaratar costes y ganar competitividad

Una columna de humo se eleva desde una fábrica al atardecer en Torrelavega Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea propone relajar el mercado de emisiones de CO2 para abaratar costes a la industria y mejorar su competitividad frente a China y EEUU. Bruselas plantea reducir más gradualmente el límite global de emisiones y ampliar los permisos gratuitos, sin comprometer el objetivo de recortar un 90% las emisiones para 2040. La reforma ampliará el mercado de emisiones a vuelos de hasta 5.000 km, incineración de residuos municipales y más actividades del transporte marítimo a partir de 2029. El plan divide a los países de la UE: España y los nórdicos rechazan la flexibilización, mientras que Polonia e Italia piden cambios más profundos para proteger su industria.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este viernes relajar el mercado europeo de emisiones de CO2 -que funciona desde hace 20 años y que fija un precio a la contaminación industrial-, con el fin de reducir costes a la industria y reforzar su competitividad frente a rivales como China o Estados Unidos, sometidos a menores exigencias medioambientales.

En concreto, Bruselas plantea dar más margen a la industria para emitir CO2, con una reducción más gradual del límite global de emisiones y una ampliación de los permisos gratuitos durante más tiempo. El Ejecutivo comunitario asegura que esta mayor flexibilidad no compromete el objetivo de recortar un 90% las emisiones de aquí a 2040.

La reforma amplía además el mercado de emisiones a nuevos sectores. A partir de 2029 incluirá los vuelos con origen o destino en la UE de hasta 5.000 kilómetros (lo que deja fuera a las conexiones con EEUU, así como todos los vuelos en jets privados.

También quedará cubierta la incineración de residuos municipales y un mayor número de actividades del transporte marítimo, con el objetivo de acelerar la transición hacia combustibles más limpios.

El plan de Bruselas -que todavía debe ser debatido y aprobado tanto por los Gobiernos de los 27 como por la Eurocámara- divide a los Estados miembros. Los países que lideran la acción climática, como España o los nórdicos, rechazan flexibilizar el mercado de CO2. En el bando contrario, Polonia o Italia reclaman cambios más profundos para proteger a la industria.

El Ejecutivo de Von der Leyen reivindica el mercado de CO2 como la herramienta climática más eficaz de la UE. Desde su creación, las emisiones de los sectores cubiertos se han reducido cerca de un 50% y el sistema ha generado 270.000 millones de euros, destinados en parte a financiar la transición energética y la descarbonización de la industria.

Bruselas admite, sin embargo, que el sistema presenta carencias. La competencia de países con normas medioambientales menos exigentes ha dejado a la industria europea en desventaja y ha favorecido que parte de las inversiones se desplacen fuera de la UE. Además, denuncia que los Estados miembros destinan menos del 10% de los ingresos obtenidos con este sistema a la descarbonización de la industria, pese a que reciben alrededor del 80% de esos recursos.

Para corregir estas distorsiones, la Comisión propone en primer reducir el ritmo anual de recorte del techo de emisiones del 4,3% al 3,7% entre 2031 y 2035, y al 1,7% a partir de 2036.

La reforma permitirá desde 2036 compensar parte de las emisiones con créditos internacionales de carbono y con proyectos de captura permanente de CO2 dentro de la UE. Bruselas sostiene que este mecanismo dará más margen a la industria sin poner en riesgo el objetivo climático para 2040.

Como medida adicional de apoyo a la industria, las empresas seguirán recibiendo derechos gratuitos de emisión más allá de 2020, aunque con la condición de que reinviertan ese beneficio en innovación en Europa. En la actualidad, el sistema concede cada año permisos gratuitos por un valor aproximado de entre 35.000 y 40.000 millones de euros.

Finalmente, Bruselas pretende obligar a los Estados miembros que gasten el 50 % de sus ingresos nacionales del mercado de CO2 en inversiones para descarbonizar los sectores industriales cubiertos por el sistema.