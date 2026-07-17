El Gobierno concede a REE la construcción y gestión de una hidroeléctrica en Tenerife, con 1.000 millones de inversión

El modelo español de Red Eléctrica es considerado el más eficiente y económico para el consumidor, aunque su marco retributivo es mejorable para afrontar los retos futuros.

La presidenta de Redeia denuncia las trabas de Francia para nuevas interconexiones eléctricas, lo que mantiene a la Península Ibérica aislada energéticamente, con menos del 3% de interconexión con el continente.

El proyecto busca avanzar en la descarbonización de la isla, cubrir un tercio de la demanda eléctrica de Tenerife y ahorrar unos 200 millones de euros al año en la factura eléctrica.

El Gobierno ha encargado a Red Eléctrica (REE) la construcción y gestión de una central hidroeléctrica de bombeo en Güímar, Tenerife, con una inversión de 1.000 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado encargar a Red Eléctrica (REE), como operador del sistema, el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar, que supondrá una inversión de unos 1.000 millones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comentado en una declaración difundida por su departamento que se trata de "un paso más" en la tramitación y que ya "no hay marcha atrás".

En esa línea ha apuntado que tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias persiguen este proyecto desde hace unos siete años para ayudar a la descarbonización de la isla.

Un proyecto que sigue la línea de lo que se hace en Gran Canaria con Chira-Soria, y con el objetivo también de ayudar a la regeneración del entorno, afectado por décadas de explotación ilegal de áridos.

Según los cálculos del Ejecutivo, se ahorrarán unos 200 millones de euros al año en factura eléctrica y la central podría cubrir un tercio de la demanda de la isla y ayudará a mejorar la integración de las renovables en el sistema, tanto en Tenerife como en La Gomera.

Faltan interconexiones

En paralelo La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha denunciado las continuas reticencias de Francia para desarrollar nuevas interconexiones eléctricas con la Península Ibérica.

Es una postura que ha atribuido al intento del país vecino de proteger su industria nacional de las nucleares frente a la alta competitividad de las renovables de España y Portugal.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Corredor advirtió de que estas barreras frenan la consolidación del mercado único europeo.

De hecho, para que la Unión Europea considere que existe una conexión óptima los países deberían haber alcanzado un nivel de interconexión del 10% de la capacidad instalada para 2020 y de un objetivo del 15% para 2030.

Asimismo, reveló que este mismo martes mantuvo un encuentro en Bruselas con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, pocos días después de la reunión de alto nivel en París entre España, Francia, Portugal y la Comisión Europea.

En ella, se pretendía "precisamente tratar de potenciar una nueva declaración entre los tres países implicados para dos nuevas interconexiones" con el país galo.

No obstante, lamentó que, a pesar de estos esfuerzos institucionales, la realidad de la Península Ibérica sigue siendo la de un aislamiento energético casi total.

Somos más isla que Irlanda

"¿Cómo está España y Portugal? Pues nosotros estamos por debajo del 3% de interconexión con el continente. Dicho así más explícitamente para que se entienda: nosotros somos más isla que Irlanda en materia de interconexión con el continente", aseguró.

En este sentido, Corredor manifestó que el liderazgo renovable de la Península Ibérica, que se prevé que alcance el 81% de generación para el año 2030, permite registrar tarifas eléctricas más atractivas que en el resto de Europa.

"De hecho, los precios están bastante más bajos que en el resto de Europa de media y esto supone precisamente la explicación de por qué se está interesando tanta industria", destacó.

Y contrapuso esta situación al modelo de Francia, que cuenta con una industria -en referencia a la nuclear- "que quieren proteger de la competencia de nuestras renovables".

No obstante, la presidenta de Redeia advirtió de que la autonomía estratégica que busca la Unión Europea pasa de forma indispensable por que cada Estado miembro aporte sus recursos más eficientes.

"Y esto pasa porque cada país ponga a disposición de la Unión aquellas energías que sean propias y que sean más óptimas en cada momento: nosotros las renovables. Para llevar las renovables que necesita Europa requerimos interconexiones", dijo Corredor.

También recordó que el proyecto en marcha por el Golfo de Vizcaya de interconexión solo "va a subir este porcentaje de menos del 3% al 5%".

Interconexión al 8%

Para paliar este problema de falta de interconexión, la presidenta de Redeia apuntó a los dos trazados transpirenaicos declarados de interés prioritario por la Comisión Europea, con los que se llegaría a un 8% de interconexión.

Esto no impediría, de todas maneras, seguir "muy lejos todavía" del objetivo óptimo europeo, que apuntaba a un 10% de interconexión eléctrica en 2020 y a un 15% en 2030.

Además, puso como ejemplo cómo la integración con Portugal contrasta con la situación en la frontera francesa, donde la brecha de precios es un reflejo de la falta de interconexión.

"Se considera que el mercado es único cuando la diferencia de precios está aproximadamente en dos euros MW/hora, y superamos con creces los 20 euros MW/hora", añadió al respecto

Destacó que estas limitaciones impiden que los consumidores europeos se beneficien de la energía barata producida en la Península.

A pesar de estas limitaciones, Corredor puso en valor el papel de España como "una gran pila europea en materia renovable", tras cinco años consecutivos siendo exportador neto de electricidad.

Y además haber subido "un 25% el nivel de exportación" en sus fronteras y aseguró que ya se están planteando interconexiones alternativas si Francia sigue "poniendo todas las trabas posibles y las imposibles también".

Interconexiones y goles

A este respecto, señaló con ironía respecto a la victoria en las semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 de España sobre Francia que ayer se les ganó con "un gol por cada interconexión que no quieren hacer".

Por otra parte, la presidenta de Redeia, volvió a defender el modelo español de Red Eléctrica de España (REE) como TSO, aunando el operador del sistema y el gestor de la red de alta tensión, como "el más eficiente" y el "más económico para el consumidor".

En este sentido, subrayó que el sistema de TSO español es "el que se ha demostrado más eficiente en la gestión de las infraestructuras, es el más seguro en la operación, el que mejora la calidad del suministro de forma exponencial y es el más eficiente en la inversión.

Porque garantiza que no se infrainvierten las infraestructuras necesarias y que no se sobreinvierten más allá de lo estrictamente requerido".

Asimismo, aseguró que el modelo pasa por ser también el más económico para el consumidor, ya que la retribución que percibe el operador del sistema eléctrico por los servicios que presta está determinada por las circulares que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece en cada periodo regulatorio de seis años.

"Por tanto, es una empresa que no compra electricidad, no vende electricidad, no genera electricidad y cuya cuenta de resultados no se ve impactada por el precio en MW/hora", dijo.

Retribución mejorable

No obstante, insistió en que el marco retributivo "es mejorable", con una retribución a Red Eléctrica por su actividad fijada por la CNMC en sus circulares que representa "una cierta insuficiencia de recursos" para afrontar el despliegue previsto.

A este respecto, pidió mejoras en aspectos como la inflación, los costes de componentes o los largos plazos de maduración de las infraestructuras, para tener un marco retributivo que se adapte mejor a la coyuntura geopolítica y financiera.

Respecto al apagón eléctrico del pasado 28 de abril de 2025, Corredor insistió en que Red Eléctrica cumplió "estrictamente" y defendió que no se incumplió por el operador del sistema "ni una sola normativa, ni una sola regulación, ni un solo procedimiento de operación" aquel día.