La eléctrica Contigo Energía supera los 5 GW de potencia renovable que representa en el mercado eléctrico

Contigo Energía ha duplicado su capacidad en termosolar, consolidándose como el segundo mayor agente del mercado en España, y ha ampliado su presencia en el mercado portugués.

El mayor incremento de potencia se ha dado en energía fotovoltaica, con 1.090 MW añadidos, pero el crecimiento relativo más destacado fue en eólica y termosolar.

La compañía ha pasado de gestionar 1.752 MW en enero de 2024 a más de 5.000 MW actualmente, destacándose como uno de los agentes con mayor crecimiento del sector.

Contigo Energía ha superado los 5 GW de potencia renovable representada en el mercado eléctrico, tras crecer en 1.645 MW durante 2026.

Contigo Energía ha superado los cinco gigavatios (GW) de potencia renovable representada en el mercado eléctrico, tras crecer su cartera en 1.645 megavatios (MW) durante lo que va de 2026.

Sitúa así a la compañía entre los agentes de mercado con mayor crecimiento del sector, informó la empresa.

En concreto, el grupo ha pasado de gestionar en enero de 2024 un total de 1.752 MW, a alcanzar en enero de 2025 los 2.885 MW y superar los 5.000 MW de potencia renovable actualmente.

Por tecnologías, la energía fotovoltaica continúa concentrando el mayor volumen de nueva potencia incorporada, con 1.090 MW añadidos a la cartera en lo que va de año. Sin embargo, el crecimiento relativo más destacado se produjo en los segmentos eólico y termosolar.

Así, en eólica, Contigo Energía ha incorporado 262 MW durante 2026, registrando un crecimiento del 164% en los últimos doce meses.

La compañía también ha reforzado de forma notable su presencia en termosolar, donde ha sumado 117 MW adicionales y prácticamente ha duplicado su capacidad gestionada. Con un crecimiento del 99% en el último año, se consolida como el segundo mayor agente de mercado en termosolar en España.

El director general de Contigo Energía, Luis García, consideró que este hito "refleja la evolución que ha experimentado la compañía en los últimos años".

"Hemos crecido en nuestra actividad de representación gracias a una propuesta basada en la cercanía, el conocimiento del mercado y el compromiso con nuestros clientes", dijo.

Por otra parte, el crecimiento del área de representación del grupo también se ha extendido al mercado portugués.

La compañía prevé seguir consolidando su actividad en el país luso, en el que tiene presencia desde principios de 2025, durante los próximos años, replicando una estrategia de crecimiento progresivo similar a la desarrollada en España.