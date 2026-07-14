Veolia y TotalEnergies para el suministro de energía 100% renovable a la gestión municipal del agua en España

Veolia abastece agua potable a más de 13,5 millones de personas en más de 1.100 municipios, mostrando el alcance nacional de la colaboración.

Este acuerdo permite duplicar el volumen de energía renovable suministrada a Veolia desde 2023 y refuerza la seguridad y sostenibilidad del suministro energético para servicios críticos de agua.

El contrato cubre más de 3.000 puntos de suministro y abarca cinco de los ocho lotes licitados, con una duración inicial de tres años y opción de prórroga por dos años adicionales.

Veolia y TotalEnergies han firmado un acuerdo para suministrar más de 350 GWh anuales de electricidad 100% renovable a la gestión municipal del agua en España.

TotalEnergies y Veolia han firmado un acuerdo de compra de energía para descarbonizar la gestión municipal del agua en España.

La energética suministrará más de 350 gigavatios hora (GWh) anuales de electricidad de origen 100% renovable, con garantías de origen, al grupo de servicios medioambientales.

Ha sido resultado adjudicataria de una licitación para proveer energía a más de 3.000 puntos de suministro, informaron ambas compañías.

En concreto, la energética francesa ha resultado adjudicataria de cinco de los ocho lotes que componían la licitación, que cubre un periodo inicial de tres años con opción de prórroga por dos adicionales.

Esta adjudicación supone duplicar el volumen de energía que TotalEnergies facilitaba a Veolia desde su primera colaboración en 2023.

Veolia suministra agua potable a más de 13,5 millones de personas en más de 1.100 municipios en España, poniendo de manifiesto el alcance de este acuerdo a escala nacional.

El director corporativo de Compras de Veolia en España, Jordi Soriano, señaló que este acuerdo de compra de energía con TotalEnergies refleja el "compromiso firme" de la compañía con la descarbonización del ciclo del agua.

"La incorporación de electricidad 100% renovable es un paso decisivo para promover la descarbonización en los sectores de servicios ambientales y avanzar hacia un modelo de gestión hídrica más sostenible".

"Este acuerdo también fortalece la seguridad estratégica de nuestro suministro energético, garantizando un acceso confiable y resiliente a la electricidad para servicios críticos de agua en toda España", dijo.

Por su parte, el director comercial B2B de TotalEnergies Electricidad y Gas, Joaquim Falcó, consideró que este acuerdo refuerza el compromiso del grupo de "ofrecer energía más fiable, más asequible y más sostenible a sus clientes -gracias a su presencia en toda la cadena de valor- y garantiza la operatividad y máxima eficiencia en una infraestructura pública esencial".

"Es un orgullo seguir contribuyendo a la transición energética en España y reafirmar nuestro papel como socio energético de confianza de las empresas y organismos públicos; dándoles apoyo en sus objetivos de reducción de emisiones y la gestión eficiente de servicios y procesos", añadió.