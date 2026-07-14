Siemens Energy (Gamesa) anuncia que cambia su marca para desvincularse de Siemens y se llamará Omterra

La nueva marca Omterra refleja la presencia internacional, la experiencia tecnológica y el compromiso de la compañía con un suministro energético estable.

El proceso de transición a Omterra comenzará este año y se implementará de forma progresiva, sin cambios en la estrategia para clientes, socios y empleados.

El cambio responde a la temporalidad de la licencia de uso de la marca Siemens y busca una identidad independiente.

Tras la escisión de Siemens AG en 2020 y la evolución de la compañía en estos seis años, Siemens Energy se prepara ahora para lanzar una marca independiente. Este paso viene motivado por el carácter temporal de la licencia que regula el uso de la marca actual.



En el futuro, las actuales entidades Siemens Energy y Siemens Gamesa Renewable Energy se unirán bajo un único nombre y una misma identidad de marca: Omterra.

El proceso de cambio de marca está previsto que comience a lo largo de este año y se implementará de forma progresiva.





“Desde nuestra escisión, estaba claro que podríamos utilizar la licencia de la marca Siemens Energy durante un periodo limitado. Hoy, nuestra empresa disfruta de una sólida posición estratégica, operativa y financiera, ha afirmado Christian Bruch, CEO de Siemens Energy.

"Hemos ganado la confianza de nuestros clientes y de los inversores, hemos mejorado nuestra rentabilidad y contamos con un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años".

"En este contexto, y dado que el acuerdo actual sobre la marca tiene una duración limitada, es el momento adecuado para iniciar la transición hacia una marca propia e independiente”.



“Estamos orgullosos de lo que nuestros empleados han construido durante los últimos años. El nombre de nuestro fundador nos abrió puertas y nos ayudó en nuestro camino hacia la independencia. Ese legado nos inspira y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sistema energético del futuro”, ha añadido Bruch.



Con Omterra, Siemens Energy apuesta deliberadamente por una marca independiente con atractivo global. El nuevo nombre refleja la presencia internacional de la compañía, su experiencia tecnológica y su compromiso para contribuir a un suministro energético estable en todo el mundo.



No habrá cambios en la estrategia de la compañía para clientes, socios y empleados. La transición de marca se llevará a cabo de manera gradual.