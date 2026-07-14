El misterio del origen del incendio de Almería: un cable sin tensión sobre el que el sector baraja tres hipótesis

Las autoridades deben determinar si el cable tenía tensión, a quién pertenecía y bajo qué circunstancias pudo provocar la tragedia.

Expertos señalan que solo un cable con tensión eléctrica podría haber causado el incendio; si no la tenía, es imposible que fuera el origen.

Existen tres hipótesis principales: que el cable estuviera conectado a la red, que no estuviera conectado o que fuera fruto de un enganche ilegal.

La investigación del incendio de Almería se centra en un cable eléctrico 'abandonado' como posible origen del fuego.

La investigación sobre el origen del incendio forestal de Almería que ha causado ya 13 muertos, diez personas desaparecidas y siete heridos que apunta a un cable eléctrico 'abandonado' como causante de la catástrofe es, hasta el momento, un misterio.

La cuestión clave es cuál era su situación en el momento en que el poste se cayó, es decir, si tenía o no tensión eléctrica, ya que de ello depende que pudiera producir el fuego o no.

"Si no había suministro eléctrico, no podría haber provocado un incendio", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Javier Colón, CEO de la consultora Neuro Energía y experto en mercados eléctricos.

"Si el cable no lleva tensión es 100% imposible que sea la causa del incendio", señala por su parte, Carlos Martín Graña, CEO de Enerjoin y experto en energía. "Por así decirlo, un cable sin tensión es como una cuerda".

"Que el cable tuviera o no tensión depende exclusivamente de si la red mallada que alimentaba ese poste tenía sus interruptores de media tensión y seccionadores-fusibles cerrados, pero eso deben determinarlo los peritos judiciales", apunta a su vez Enrique Panea Sayalero, ingeniero eléctrico y Sales Engineer de EATON.

Por tanto, con la información disponible hasta ahora, el escenario se reduce a tres posibles hipótesis, y cada una tiene implicaciones muy diferentes en la determinación de las responsabilidades.

O estaba conectado a red, o no estaba conectado a red o era un enganche ilegal. Todo un misterio del que el procedimiento judicial a raíz de las víctimas mortales ya se está llevando a cabo en los juzgados de Primera Instancia de Almería.

Un cable ¿con electricidad?

La primera posibilidad es que el cable estuviera conectado a la red de distribución, que históricamente ha gestionado Endesa. "La línea no era propiedad de la compañía", señalan fuentes internas a este diario.

En ese caso, la infraestructura habría formado parte de las instalaciones en servicio y la compañía distribuidora de Almería, e-distribución (de Endesa), tendría que explicar por qué esa línea no había sido identificada públicamente como conectada a su red ni comunicada a las autoridades en el marco de la investigación.

La segunda hipótesis es la contraria: que el cable no estuviera conectado a la red eléctrica. Si así fuera, una línea sin tensión difícilmente podría generar el arco eléctrico o la energía necesaria para iniciar un incendio.

Habría que buscar otra causa para el origen del fuego o aclarar si el cable desempeñó realmente algún papel en la ignición.

"Si el cable no era de Endesa sino de un particular y si no estaba en tensión porque se había cortado el suministro hacía años, no tiene mucho sentido que sea el origen", destaca Jorge González-Onieva Johansson, director de energía de la ingeniería española OSPREL.

"Otra cosa es que estuviese en tensión y que se haya producido un cortocircuito. En ese caso Endesa debería tener el fallo registrado o las protecciones deberían haber saltado en algún punto. Con lo cual debería poder rastrearse esta situación".

Enganche ilegal

Existe, además, una tercera posibilidad: que se tratara de una conexión irregular o un enganche ilegal que permanecía energizado sin haber sido detectado por la distribuidora.

De confirmarse este escenario, la investigación debería esclarecer durante cuánto tiempo permaneció activa esa conexión y si los sistemas de inspección y vigilancia de la red eran suficientes para detectar este tipo de instalaciones.

"Si hubiera alguna conexión ilegal, ese poste llevaría tensión y por tanto, Endesa debería saberlo", puntualiza Martín Graña.

Y "puede que habiendo tensión, no se sepa si los valores de consumo son o no de enganches, pero si inicialmente no hay consumo legal, en caso de enganche, me parece que hubiera sido muy detectable por parte del distribuidor", añade el experto.

Si hubiera habido hasta 2009 un enganche ilegal que se hubiera olvidado, ¿es posible que nadie se hubiera dado cuenta? Para Panea Salayero, "lo de que 'nadie se dé cuenta' de un enganche ilegal podría valer como excusa legal pero no se sostiene técnicamente".

Aún hay teorías que son más inverosímiles. El experto de OSPREL, González-Onieva Johansson, piensa "si el cable al caerse y quedarse sobre la bionda de la carretera, hubiera estado moviéndose y se hubiera creado una chispa".

Y "hay otra hipótesis que me parece ya bastante más descabellada y es que si la línea no está en tensión, pero tampoco se ha puesto a tierra, los cables pueden guardar algo de carga. En el momento de romperse el poste de madera y tocar el suelo puede producir un pequeño corto, pero esto no hay como de probarlo de ninguna forma".

Por el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Las diligencias abiertas deberán determinar si el cable estaba en tensión, cuál era su titularidad, si pertenecía a la red de distribución o respondía a una instalación ajena, así como las circunstancias concretas que llevaron a su posible implicación en el inicio del incendio.