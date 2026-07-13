ISE Energía pone en marcha para Asturiana de Zinc la mayor planta de autoconsumo de España, con 28,72 MW

El diseño técnico se adaptó a la zona, caracterizada por intensos vientos, utilizando una estructura lastrada para resistir cargas eólicas.

La instalación generará unos 32.600 MWh anuales de energía renovable, reduciendo la huella de carbono en 6.000 toneladas de CO2 al año.

La planta, situada en las antiguas balsas de residuos de El Espartal (Salinas), ocupa una superficie equivalente a 25 campos de fútbol.

ISE Energía ha puesto en marcha para Asturiana de Zinc la mayor planta de autoconsumo fotovoltaico de España, con 28,72 MW.

ISE Energía, perteneciente al Grupo Gransolar, ha puesto en marcha la mayor planta de autoconsumo fotovoltaico de España para Asturiana de Zinc (Grupo Glencore), con una instalación de 28,72 megavatios (MW) y que tiene una extensión equivalente a unos 25 campos de fútbol, informó la compañía.

Ubicada en los terrenos de las antiguas balsas de residuos de la zona de El Espartal (Salinas), esta instalación supone un nuevo impulso para la transición energética en el Principado de Asturias.

El proyecto, iniciado en noviembre de 2024, se ubica en una zona marcada por intensas ráfagas de viento del nordeste que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora (km/h).

Estas condiciones climáticas y la naturaleza del suelo fueron determinantes en el planteamiento técnico, ya que se optó por una estructura lastrada con una inclinación específica para resistir la carga eólica.

La instalación permitirá generar aproximadamente 32.600 megavatios hora (MWh) al año de energía renovable, lo que supone reducir la huella de carbono en 6.000 toneladas de CO2 cada año.

El director de ISE Energía, David Fernández, se mostró orgulloso de "alcanzar este hito".

"No solo por la envergadura del proyecto, sino porque confirma que el autoconsumo a gran escala es ya una alternativa viable y altamente competitiva", añadió al respecto.