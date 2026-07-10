Iberdrola eleva un 6,3% su electricidad distribuida a junio, impulsada por demanda y electrificación

La Audiencia Nacional anuló la multa de 25 millones de euros impuesta en 2015 a Iberdrola por presunta manipulación de precios, respaldando la sentencia penal absolutoria previa.

La capacidad de generación del grupo subió un 4%, alcanzando los 56.827 MW, con incrementos relevantes en eólica, solar y baterías, especialmente en Europa y Australia.

El crecimiento fue especialmente destacado en Reino Unido, con un aumento del 32,6% gracias a la integración de Electricity North West (ENW).

Iberdrola distribuyó 136.648 GWh de electricidad en el primer semestre, un 6,3% más que el año anterior, impulsada por la demanda y la electrificación.

La electricidad distribuida por Iberdrola a nivel global alcanzó los 136.648 gigavatios hora (GWh) en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 6,3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Unas cifras que han sido impulsadas por el incremento de la demanda y el avance de la electrificación, según los datos del balance energético del grupo.

En concreto, la energética incrementó la electricidad distribuida en todas las áreas geográficas en las que opera, destacando especialmente el Reino Unido, donde creció un 32,6%, impulsada por la integración de Electricity North West (ENW).

En lo que respecta a la capacidad de generación del grupo, aumentó cerca de un 4%, hasta los 56.827 megavatios (MW), lo que supone 2.300 MW adicionales.

Ha registrado así los principales incrementos en las tecnologías eólicas (terrestre y marina), en las que añadió más de 1.400 MW, seguidas de la solar (1.000 MW).

Por su parte, la capacidad mediante baterías creció un 117% gracias a los nuevos proyectos operativos en España y Australia.

Por áreas geográficas, destacó el incremento de potencia (23,2%) en Europa Continental y Australia, donde la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán añadió más de 1.000 MW, principalmente en eólica terrestre en países como Australia, Grecia y Portugal y solar en Alemania o Italia.

Por su parte, en los Estados Unidos sumó cerca de 800 MW en los últimos 12 meses, lo que supone un aumento del 7,3%, en el Reino Unido la capacidad aumentó en 400 MW y en España la capacidad creció en unos 600 MW.

Producción, 61.318 GWh

En lo que se refiere a la producción, Iberdrola alcanzó los 61.318 gigavatios hora (GWh) en el primer semestre de 2026, casi un 1% más, gracias al aumento del 2% registrado en el segundo trimestre.

Por tecnologías, destacó la eólica marina, que aumentó un 23%, y por mercados, los mayores crecimientos se registraron en el Reino Unido (+27,3%), los Estados Unidos (+8%) y el resto del mundo (+11,5%).

Por lo que respecta a España, la producción se situó en los 32.732 GWh, en línea con el ejercicio pasado. Tras producir más de 12.000 GWh hidroeléctricos, las reservas se mantienen a 30 de junio a niveles cercanos al récord histórico, con más de 8.200 GWh almacenados, gracias a la capacidad de bombeo.

La AN da la razón a Iberdrola

En otro orden de asuntos, la Audiencia Nacionalha anulado la sanción de 25 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a Iberdrola Generación en noviembre de 2015 por una presunta manipulación de los precios del mercado eléctrico mediante las ofertas de varias centrales hidroeléctricas.

El organismo regulador acusaba entonces a la compañía energética de haber orquestado una estrategia de incremento de precios en sus ofertas hidroeléctricas a finales de 2013.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la eléctrica contra el acuerdo de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC.

En ella se consideró que Iberdrola había alterado el precio de las ofertas correspondientes a las unidades hidráulicas del Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, conducta que calificó como una infracción muy grave de la Ley del Sector Eléctrico.

En concreto, el tribunal declara que la decisión del regulador es disconforme con el ordenamiento jurídico, "dejando sin efecto la multa de 25 millones de euros", impuesta bajo el paraguas de la Ley del Sector Eléctrico.

El procedimiento administrativo permaneció suspendido desde 2017 por la existencia de un proceso penal paralelo, que concluyó el 4 de enero de 2024 con una sentencia absolutoria del Juzgado Central de lo Penal, que descartó la comisión de un delito contra el mercado y los consumidores previsto en el artículo 281 del Código Penal.

En su sentencia, la sala de la Audiencia Nacional, presidida por Concepción Mónica Montero, basa buena parte de su argumentación en el efecto vinculante de aquella resolución penal firme y recuerda que el artículo 77.4 de la Ley 39/2015 establece que los hechos declarados probados por los tribunales penales vinculan a las administraciones públicas en los procedimientos sancionadores.

Supremo y Constitucional

Asimismo, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, subraya que "en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado". De esta manera, bajo este principio básico, la resolución sancionadora de la CNMC no ha podido sostenerse en pie.

El fallo penal había considerado acreditado que Iberdrola ofertó al mercado toda la energía hidroeléctrica disponible durante el periodo investigado, descartando cualquier retirada o detracción de producción.

Además, cuestionó la fiabilidad del método pericial empleado por la CNMC, al describirlo como un sistema elaborado 'ad hoc', sustentado en estimaciones, nunca utilizado con anterioridad y basado en variables modificadas subjetivamente sin alterar las conclusiones obtenidas.

La resolución también dio por probado que los operadores de mercado de Iberdrola actuaron de forma autónoma, sin instrucciones de sus superiores, descartando la existencia de una actuación dolosa en la fijación de las ofertas.

A partir de esos hechos, la sala de la Audiencia Nacional concluye que existe una identidad sustancial entre los hechos analizados en la jurisdicción penal y los examinados en la vía administrativa.

Igualmente, añade que tanto el delito contemplado en el artículo 281 del Código Penal como la infracción prevista en el artículo 60.a).15 de la Ley del Sector Eléctrico exigen una conducta intencionada dirigida a alterar los precios del mercado.