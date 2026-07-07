España, Francia, Portugal y Bruselas se vuelven a citar en septiembre para acelerar interconexiones eléctricas

El encuentro abordó también el desarrollo del corredor de hidrógeno H2med, la energía eólica marina y la importancia del hidrógeno renovable para sectores industriales clave.

España y Portugal han pedido a Bruselas más ambición en la financiación de proyectos, destacando avances como la décima interconexión con Portugal y el enlace del Golfo de Vizcaya.

La cita ministerial en París ha reafirmado el compromiso por reforzar las interconexiones energéticas entre la Península Ibérica y el resto de Europa.

España, Francia, Portugal y la Comisión Europea celebrarán en septiembre una nueva reunión técnica para avanzar en las interconexiones eléctricas transpirenaicas.

España, Francia, Portugal y la Comisión Europea han acordado celebrar una nueva reunión técnica del Grupo de alto nivel durante el mes de septiembre para avanzar en los aspectos técnicos de las interconexiones eléctricas transpirenaicas, según informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los tres países y la Comisión Europea han celebrado este lunes en París la primera reunión ministerial del Grupo de Alto Nivel sobre interconexiones en el suroeste europeo en París, en la que han constatado su apuesta por impulsar el refuerzo de las interconexiones energéticas de la Península Ibérica con el resto de Europa.

En el encuentro han participado, además de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la portavoz del Gobierno de la República francesa y ministra encargada de Energía, Maud Bregeon; la ministra de Medio Ambiente y Energía de la República de Portugal, María da Graça Carvalho; y el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, junto a representantes de los reguladores y de los TSOs de electricidad e hidrógeno de los tres países.

La reunión se ha enmarcado en la necesidad de la integración energética europea, estando en agenda el desarrollo de las interconexiones eléctricas transpirenaicas, el corredor Mediterráneo del hidrógeno (H2med) -consideradas autopistas energéticas europeas- y el desarrollo de la energía eólica marina.

Las mismas fuentes precisaron que todas las partes han constatado que siguen comprometidas con las interconexiones del suroeste europeo y que, adicionalmente, España y Portugal han pedido a la Comisión "mayor ambición" en la financiación europea de estos proyectos.

Además, añadieron que se ha trasladado el avance de las interconexiones en curso, después de que la semana pasada se inaugurara la décima interconexión con Portugal o de que continúen las obras del enlace del Golfo de Vizcaya.

Permitirá seguir incrementando la capacidad de interconexión con Francia; así como del proceso de participación pública de la interconexión de hidrógeno BarMar, que está avanzando en ambos países.

Asimismo, fuentes del Ministerio destacaron que la reunión también ha permitido compartir los planes para el impulso de las infraestructuras para la energía eólica marina.

A este respecto, indicaron que el comisario Jorgensen ha destacado que es importante usar el pleno potencial europeo en materia de energías renovables y la cooperación transfronteriza, mientras que España ha recalcado que está trabajando en toda la cadena de valor de la eólica 'offshore' y la importancia de maximizar los beneficios al conjunto de la sociedad.

Hidrógeno renovable

En lo que respecta a las infraestructuras de hidrógeno renovable, en las discusiones se ha contado con la participación de los TSOs de Portugal, Francia y España, así como Alemania -como participante invitado a la reunión-, "reflejando el interés de este vector energético para Europa en su conjunto", añadieron las mismas fuentes.

En este sentido, valoraron que se ha compartido la importancia de este nuevo vector para actuar donde la electrificación no es viable y contribuir a la competitividad de sectores como el acero o el sector químico, entre otros.

Igualmente, aseguraron que se ha puesto en valor la importancia del Banco Europeo del Hidrógeno para aunar oferta y demanda y seguir avanzando en estas infraestructuras transfronterizas.