Técnicas Reunidas cifra en 570 millones de euros su nuevo contrato de un ciclo combinado adjudicado en Canadá

Técnicas Reunidas será responsable de la ingeniería, aprovisionamiento y supervisión de la puesta en marcha, mientras que Aecon se encargará de la construcción.

El diseño de la planta incluye preparación para la captura de carbono, permitiendo la futura integración de esta tecnología.

La nueva central tendrá una capacidad de 932 MW y suministrará energía exclusivamente a un centro de datos, con potencial de ampliación hasta 1.864 MW.

Técnicas Reunidas y Aecon han conseguido un contrato en Canadá valorado en 570 millones de euros para construir una planta eléctrica de ciclo combinado en Alberta.

Técnicas Reunidas ha cifrado en 917 millones de dólares canadienses (570 millones de euros) el volumen de ingresos esperado en el nuevo contrato que se adjudicó la semana pasada en Canadá para construir una planta eléctrica de ciclo combinado en la provincia de Alberta en consorcio con el grupo estadounidense Aecon.

El proyecto consistirá en el desarrollo de una central eléctrica de gas de ciclo combinado de 932 megavatios (MW) de potencia que suministrará energía exclusivamente a un centro de datos, según ha informado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El emplazamiento tiene potencial para ser ampliado hasta alcanzar una capacidad de generación de 1.864 MW y el diseño de la instalación incluye su preparación para la captura de carbono (CCR), lo que le permitirá la futura integración de esta tecnología.

El alcance de los trabajos encargados a Técnicas Reunidas incluye la dirección de la ingeniería, el aprovisionamiento de los equipos del balance de planta, la integración de los equipos suministrados por el propietario y la supervisión de la puesta en marcha y arranque de toda la instalación.

Las actividades de construcción correrán a cargo de Aecon, socio local de Técnicas Reunidas y una de las principales empresas de construcción y desarrollo de infraestructuras en Norteamérica.

En este sentido, el contrato se ha adjudicado tras una fase previa en la que Técnicas Reunidas y Aecon han prestado servicios de ingeniería, entre otros, para las primeras fases del proyecto.

"El consorcio al que se ha encargado el proyecto combina la amplia experiencia internacional de Técnicas Reunidas en el desarrollo de grandes instalaciones de generación de energía con la sólida presencia local de Aecon y sus diversificadas capacidades de construcción", defiende la compañía.

También apunta a la segunda mitad de 2030 como la fecha prevista en la que entrará en operación la planta.

El contrato ha sido adjudicado por Greenlight Electricity Centre Limited Partnership, una sociedad formada por Pembina Pipeline Corporation, Morgan Stanley Infrastructure Partners y Kineticor Asset Management.