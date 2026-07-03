Asociaciones y CEOE critican un sobrecoste eléctrico de 2.680 millones en 2026 por los servicios de operación

Las entidades piden mayor transparencia, fiscalización y soluciones regulatorias para evitar que estos costes recaigan íntegramente en consumidores e industria.

Uno de cada seis euros pagados en la factura eléctrica corresponde a estos servicios, lo que afecta la competitividad de la economía española.

El sobrecoste supone un aumento del 34% respecto al mismo periodo de 2025, con un coste adicional medio de 22,59 euros por MWh en 2026.

La CEOE y varias asociaciones critican un sobrecoste eléctrico de 2.680 millones de euros previsto para 2026 por servicios de operación.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha unido este jueves al Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, que critica el sobrecoste eléctrico por los servicios de operación.

Con este mes, la cifra sube a 2.680 millones de euros en el acumulado del 2026, lo que supone un aumento del 34% respecto al mismo periodo del 2025.

De acuerdo con el sexto informe del Observatorio, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio del año actual, los consumidores eléctricos han soportado un sobrecoste adicional de 15,60 euros por MWh derivado de los servicios de operación del sistema, mientras que este alcanza una media de 22,59 euros por MWh desde comienzos de año.

En términos prácticos, detalla que uno de cada seis euros pagados por la electricidad se corresponde a servicios para garantizar la operación del sistema y no al coste de la energía en el mercado mayorista.

Ante esta situación, las entidades firmantes alertan en un comunicado de que esto "distorsiona la señal de precios, encarece la electricidad y resta competitividad a la economía española en un momento clave para la electrificación y la descarbonización".

Por eso, consideran necesario reforzar la transparencia y la supervisión de estos costes y piden que la CNMC "intensifique la fiscalización" de los mecanismos de operación reforzada implantados tras el apagón del 28 de abril de 2025 y publique información "más detallada, periódica y accesible" sobre su evolución e impacto económico.

Además, defienden que se deben analizar soluciones regulatorias que permitan financiar estos servicios mediante costes regulados del sistema eléctrico, bajo la supervisión de los organismos competentes.

El objetivo es "garantizar la seguridad de suministro y la adecuada operación de la red sin trasladar íntegramente estos costes a la factura energética de los consumidores y de la industria electrointensiva".

La iniciativa está integrada por Aelec, Acenel, ACIE, AEGE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Consumes y, desde este jueves, la CEOE.

Al respecto, el Observatorio celebra el "respaldo adicional" que supone la incorporación de la patronal y afirma que esta "amplía el alcance y la representatividad de una preocupación compartida por empresas, consumidores e industria".