Iberdrola apuesta por la tecnología de Iceye para reforzar su red ante fenómenos meteorológicos extremos

El proyecto piloto se implementará inicialmente en España, con capacidad para evaluar rápidamente daños también en Estados Unidos y Australia.

La constelación de satélites SAR de Iceye monitorizará inundaciones, incendios y vientos fuertes, facilitando la priorización de recursos y la rápida recuperación del servicio.

El sistema permitirá anticipar riesgos, evaluar daños rápidamente y minimizar el impacto en el suministro eléctrico mediante datos geoespaciales casi en tiempo real.

Iberdrola utilizará la tecnología satelital de la finlandesa Iceye para reforzar su red eléctrica ante fenómenos meteorológicos extremos.

Iberdrola ha seleccionado la tecnología satelital de la empresa finlandesa Iceye con el objetivo de desarrollar un proyecto de innovación y reforzar su red eléctrica frente a fenómenos meteorológicos extremos, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

La iniciativa permitirá anticipar riesgos, evaluar daños con rapidez y minimizar su impacto en el suministro eléctrico gracias al uso de datos geoespaciales en tiempo "casi real".

En este contexto, 'Perseo', la solución ganadora de un 'New-Tech Challenge' del programa internacional de innovación abierta de Iberdrola, se pondrá en marcha inicialmente a través de un proyecto piloto en España.

Con respecto al funcionamiento, la constelación de satélites de radar de apertura sintética (SAR) de Iceye permitirá también monitorizar distintos eventos, como inundaciones, incendios y fuertes vientos en áreas seleccionadas, con capacidad de observación las 24 horas del día y en las condiciones meteorológicas "más adversas", de acuerdo a los datos del informe.

De esta forma, Iberdrola podrá priorizar los activos más afectados, movilizar con mayor eficacia los equipos de reparación y acelerar la reposición del servicio, incluso cuando el acceso terrestre sea limitado.

Además, el programa ha contemplado también el acceso a la capacidad de evaluación rápida de Iceye ante otros fenómenos como huracanes para activos de la compañía en Estados Unidos y Australia, con mapas detallados de daños disponibles en un plazo de 24 horas tras el evento.

Asimismo, la red de la compañía española está formada por más de 1,4 millones de kilómetros de líneas de transporte y distribución en distintos países, dando servicio a millones de clientes.

"Esta colaboración permite integrar la inteligencia satelital en las operaciones de red, detectar riesgos con mayor antelación y acelerar la recuperación del suministro en las zonas afectadas", ha destacado el vicepresidente sénior de Operaciones Globales y CEO de Iceye España, Gonzalo García Muñoz.

Por su parte, el director de la Región Oeste en i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Óscar Villanueva, ha señalado que "la resiliencia es una prioridad clave para nuestras redes eléctricas, y esta colaboración nos permite incorporar capacidades avanzadas de observación y análisis para prever eventos extremos".