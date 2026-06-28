El aluvión de 9 GW de baterías que se conectará en dos años equivaldría a multiplicar casi por 40 la capacidad existente

El sector del almacenamiento energético en baterías ya genera 524 millones de euros de valor añadido y más de 5.200 empleos directos e indirectos en España.

Veintidós Estados miembros de la UE han firmado el primer acuerdo tripartito para acelerar el almacenamiento energético, con el objetivo de alcanzar entre 30 y 35 GW de capacidad conjunta.

El despliegue masivo de baterías ayudará a evitar la desconexión de parques solares y a aprovechar los excedentes de energía solar durante el día.

España conectará entre 8 y 9 GW de baterías en dos años, multiplicando casi por 40 la capacidad de almacenamiento eléctrico actual.

El mix eléctrico español está a punto de transformarse y girar 180 grados con la llegada abrupta de entre 8 y 9 GW de baterías que se van a conectar a lo largo de los próximos 48 meses, según ASEALEN (Asociación Española de Almacenamiento de Energía).

Y esto es solo el principio, porque hay una cartera de proyectos en tramitación que alcanza los 25 GW, con datos del recién creado Observatorio por la Innovación en el Almacenamiento.

Si se compara con los poco más de 200 MW que existen a día de hoy (con el 78% de ellos puestos en marcha solo en 2026 y con una duración media de 2,3 horas) contabilizados por Red Eléctrica, el operador del sistema, en solo dos años se multiplicaría por 40 la capacidad existente.

"Sin embargo, pese al aluvión de almacenamiento energético que va a entrar casi de golpe en el sistema, apenas se notará en el mercado porque se necesita mucho más para expulsar otras tecnologías en las horas punta", señalan fuentes de ASEALEN a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La flota operativa ya incluye activos tanto integrados como independientes, lo que demuestra que el almacenamiento está emergiendo a través de diferentes configuraciones y casos de uso en todo el sistema", explica por su parte la consultora Aurora Energy Research.

El fin del 'canibalismo solar'

Actualmente, España sufre de un problema de éxito: produce tanta energía solar a mediodía que los precios se desploman a cero euros ('canibalización') y, a menudo, Red Eléctrica se ve obligada a desconectar parques solares para evitar que la red se sature (vertidos).

Las baterías nivelarán la curva de pato. En lugar de tirar esa energía o regalarla a precio cero, absorberán los excedentes de los picos solares (entre las 11:00 y las 16:00) para inyectarlos en la red cuando se ponga el sol.

Primer acuerdo de la UE en almacenamiento La Comisión Europea ha reunido a varios ministros de energía de la UE, desarrolladores y fabricantes de almacenamiento, desarrolladores de energías renovables, industrias consumidoras de energía e instituciones financieras en torno al primer acuerdo tripartito de la UE sobre almacenamiento de energía. La firma tuvo lugar al margen de la reunión de este viernes 26 de junio del Consejo de Ministros de Energía en Luxemburgo. El objetivo de este primer tripartito es acelerar el despliegue del almacenamiento a corto plazo, lo que hará que el sistema eléctrico sea más seguro y flexible. Como parte del acuerdo, veintidós Estados miembros de la UE se comprometieron a cumplir compromisos ambiciosos para el almacenamiento de energía en los próximos dos años. En conjunto, estas promesas representan entre 30-35 GW de capacidad de almacenamiento.

Además, las baterías de última generación proporcionan 'inercia sintética'. Pueden inyectar o absorber MW de la red en milisegundos si detectan una caída de frecuencia o un miniapagón, sustituyendo la labor estabilizadora que antes hacían el carbón o el gas.

Los 9 GW de baterías (especialmente el 48% que se prevé que se instale de forma hibridada dentro de los propios parques eólicos y solares ya existentes), permitirán aprovechar al máximo la red existente mientras se continúa con los planes de mejora.

5.230 empleos directos e indirectos

Precisamente, se acaba de organizar el Observatorio por la Innovación en el Almacenamiento, que reúne a representantes de empresas energéticas, asociaciones sectoriales, centros tecnológicos, entidades financieras e instituciones públicas para avanzar en la elaboración de la primera Hoja de Ruta para el Almacenamiento Energético en España.

Y según el Informe Socioeconómico del Almacenamiento Energético en Baterías en España, elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que constata el potencial estratégico del sector tanto desde el punto de vista energético como económico e industrial, la cadena de valor del almacenamiento energético ya genera en España 524 millones de euros de valor añadido.

Mapa de baterías operativas en España Aurora Energy Research

Eso supone, además, 5.230 empleos directos e indirectos, pese a que el despliegue masivo de instalaciones de almacenamiento todavía se encuentra en una fase inicial.

Asimismo, el informe concluye que por cada millón de euros de actividad adicional en el sector se generan aproximadamente 318.000 euros de valor añadido directo, 88.000 euros de valor añadido indirecto, así como 2,6 empleos directos y 1,4 indirectos en la economía española.

El objetivo del Observatorio es contribuir al desarrollo de un marco regulatorio y estratégico que permita acelerar el despliegue del almacenamiento energético, reforzar la competitividad industrial, atraer nuevas inversiones y consolidar una transición energética más segura, eficiente y resiliente.