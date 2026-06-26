Los 27 pactan acelerar las redes energéticas con permisos más rápidos y más financiación para interconexiones

España, Francia y Portugal celebrarán una reunión de alto nivel con la Comisión Europea para reforzar las interconexiones de la Península Ibérica con Europa.

Parte de los ingresos generados por congestiones en la red se reinvertirán en proyectos transfronterizos para mejorar la capacidad y reducir cuellos de botella.

Se crearán ventanillas digitales únicas y se priorizarán los proyectos de electricidad y renovables, considerados de interés público superior.

Los ministros de Energía de la UE han acordado simplificar los permisos y destinar más financiación a nuevas interconexiones energéticas.

Los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado este viernes simplificar los trámites para acelerar la construcción de nuevas infraestructuras energéticas.

Y destinar parte de los ingresos no utilizados generados por las congestiones de la red eléctrica --los cuellos de botella que limitan el transporte de electricidad-- a financiar nuevas interconexiones entre Estados miembro, como parte de la reforma del paquete europeo de redes.

El acuerdo fija la posición negociadora del Consejo (Estados) de cara a las conversaciones con el Parlamento Europeo sobre una revisión de la legislación destinada a modernizar el sistema eléctrico europeo, reforzar los enlaces transfronterizos y adecuar la capacidad de transporte al incremento de la demanda asociado a la descarbonización.

Uno de los principales cambios consiste en agilizar la concesión de permisos para construir infraestructuras energéticas mediante la creación de ventanillas digitales únicas para centralizar las solicitudes.

Y también el reconocimiento de los proyectos de electricidad y energías renovables como de interés público superior, lo que permitirá dar prioridad a su tramitación, salvo que existan razones que justifiquen lo contrario.

El acuerdo también apuesta por una planificación más coordinada de las redes de electricidad, hidrógeno y gas en toda la UE mediante un escenario común que elaborará la Comisión Europea a partir de las aportaciones de los Estados y las partes interesadas.

El objetivo es identificar las futuras necesidades de inversión y las carencias y los principales cuellos de botella de las infraestructuras, si bien el Consejo reclama que ese análisis tenga en cuenta los planes nacionales de energía y clima, las particularidades de cada región y las diferencias de precios de la energía entre países.

Los ministros también han acordado que una parte de los ingresos no utilizados generados por las congestiones en las interconexiones eléctricas entre países se reinvierta en nuevos proyectos transfronterizos para aumentar la capacidad de la red y reducir esos cuellos de botella, una aportación que, según argumentan, aumentará de forma gradual a partir de 2028 hasta alcanzar el 25% en 2031.

El texto incorpora además una nueva categoría de proyectos prioritarios destinada a reforzar la seguridad y resiliencia de las infraestructuras eléctricas frente a actos de sabotaje o ciberataques, con el objetivo de facilitar financiación para reparar con rapidez interconectores considerados críticos.

La posición del Consejo también anima a los Estados miembro a evitar restricciones innecesarias al despliegue de energías renovables y contempla medidas para fomentar la participación de la ciudadanía en estos proyectos mediante mecanismos de diálogo y de reparto de beneficios con las comunidades próximas a las instalaciones.

Reunión a tres

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que España, Francia y Portugal celebrarán "en las próximas semanas" una reunión de alto nivel con la Comisión Europea para abordar el refuerzo de las interconexiones energéticas de la Península Ibérica con el resto de Europa.

"Esperamos que en las próximas semanas tengamos una reunión de alto nivel con los ministros de Francia, España y Portugal y, por supuesto, con el comisario Dan Jorgensen para hablar sobre las interconexiones en el suroeste. Son buenas noticias para todos", ha afirmado la ministra a su llegada al Consejo de Energía que se celebra en Luxemburgo.

Aagesen ha enmarcado este encuentro en el debate que los titulares del ramo mantienen este jueves sobre el nuevo paquete europeo de redes y ha defendido que España seguirá insistiendo en la necesidad de reforzar unas infraestructuras que considera "estructurales" y "estratégicas" para completar el mercado interior de la energía.

"Las interconexiones son esas autopistas energéticas por las que llevamos mucho tiempo apostando. Son una de las principales herramientas para seguir profundizando en la transición energética", ha señalado.

La ministra ha subrayado además que el escenario es ahora "diferente" --después de que Madrid y Lisboa hayan reclamado reiteradamente un mayor compromiso de París para reforzar las interconexiones con el resto de Europa-- al de los últimos años.

Y ha destacado la colaboración abierta entre los tres países y el Ejecutivo comunitario para avanzar en este ámbito. "Estamos trabajando estrechamente con Francia, con Portugal y con la Comisión, y eso es muy importante", ha añadido.

En este contexto, ha defendido que el desarrollo de las redes permitirá avanzar hacia un mercado energético europeo "más competitivo" y reforzar la seguridad del suministro, al tiempo que facilitará la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.

Aagesen también ha reiterado que la transición energética constituye "la mejor respuesta" a la actual situación de incertidumbre geopolítica y a la dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que ha defendido seguir impulsando las energías renovables, el almacenamiento y las interconexiones como pilares de la política energética europea.