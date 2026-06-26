España puede movilizar entre 25 y 35 TWh de biometano en 2035, hasta el 10% del consumo de gas, según APPA

Sustituir gas fósil por biometano evitaría entre cinco y siete millones de toneladas de CO2 al año y produciría digestato útil como fertilizante.

El desarrollo del sector generaría entre 15.000 y 20.000 empleos directos e indirectos y aportaría importantes beneficios medioambientales.

La producción de biometano supondría entre 1.700 y 3.000 millones de euros al año y reduciría importaciones energéticas por hasta 1.750 millones.

España podría movilizar entre 25 y 35 TWh de biometano en 2035, cubriendo hasta el 10% del consumo nacional de gas actual.

España podría movilizar entre 25 y 35 teravatios hora (TWh) de biometano en 2035, el equivalente a entre el 7% y el 10% del consumo nacional de gas actual, teniendo en cuenta la competencia de usos, la logística, la disponibilidad real de sustratos, el marco normativo, la aceptación social y la viabilidad económica de los proyectos.

Es la principal conclusión de un estudio para APPA Biogás por Bioliza y S3d, que estima un potencial bruto de 151 TWh y un potencial accesible de 97 TWh al país.

En términos económicos, producir esos 25-35 TWh de biometano supondría entre 1.700 y 3.000 millones de euros anuales, con precios de 70-90 euros/MWh, y reduciría importaciones energéticas por 1.000-1.750 millones de euros, reforzando la seguridad de suministro y la autonomía energética.

Asimismo, el estudio estima importantes beneficios en lo que se refiere al empleo, ya que ese desarrollo supondría también 15.000-20.000 empleos directos e indirectos en construcción y operación de plantas, logística de sustratos, gestión del digestato, actividad agrícola e industrial y servicios especializados.

En lo que se refiere a beneficios medioambientales, el informe estima que esa sustitución de gas natural fósil por biometano también evitaría entre cinco y siete millones de toneladas de CO2 al año.

Además, generaría 10-12 millones de toneladas anuales de digestato y aportaría 40.000-72.000 toneladas de nitrógeno, sustituyendo parcialmente fertilizantes minerales.

El presidente de APPA Biogás, Laureano Parrilla, consideró que en materia de biometano España "no tiene un problema de recurso; tiene un reto de movilización".

"Este informe demuestra que podemos transformar una parte muy significativa de nuestros residuos orgánicos en gas renovable, empleo, fertilizantes orgánicos y actividad económica local. El potencial de 25 a 35 TWh no es una cifra aspiracional: es una horquilla realista si hacemos bien las cosas", dijo.

El sistema gasista español registró en 2025 una demanda de 331 TWh de gas natural, concentrada principalmente en consumo industrial, generación eléctrica, usos domésticos y comerciales, y transporte mediante cisternas de GNL.

Frente a esta demanda, la producción actual de biometano en España es todavía incipiente, con 0,428 TWh, apenas el 0,13% del consumo nacional de gas, con 22 plantas en operación.

Parrilla destacó que el biometano no compite con la electrificación, sino que "la complementa allí donde la electrificación directa es más compleja", ya que puede sustituir gas fósil en la industria, en determinados usos térmicos, en transporte pesado y en aplicaciones donde se necesita una energía renovable gestionable, almacenable y plenamente compatible con las redes existentes.