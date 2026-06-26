Acciona sacrifica sus proyectos de hidrógeno verde y reciclará sus ubicaciones para subirse a la ola de los centros de datos

El presidente de Acciona descarta por ahora la venta total de Acciona Energía, aunque reconoce el interés de inversores nacionales e internacionales.

Acciona mantiene su alianza con Plug Power y Nordex, y sigue buscando oportunidades en el sector de centros de datos mientras gestiona su cartera internacional de hidrógeno verde.

La compañía señala que tanto los centros de datos como las plantas de hidrógeno verde requieren grandes suministros eléctricos y parcelas alejadas de núcleos urbanos.

Acciona ha decidido reconvertir parte de sus proyectos de hidrógeno verde en centros de datos, aprovechando terrenos e infraestructuras ya planificadas.

Hace tres o cuatro años, se desató una carrera por posicionarse en la incipiente industria del hidrógeno verde. Entre ellas, el Grupo Acciona, que anunció en su momento que iba a invertir alrededor de 2.000 millones de euros.

Pero el mercado comercial del hidrógeno verde a gran escala no está siendo lo que se esperaba, y la compañía presidida por José Manuel Entrecanales no va a esperar a que madure de brazos cruzados.

De hecho, ha visto una oportunidad de oro, y al tener gigantesca cartera de terrenos con gigavatios de energía renovable ya tramitándose o reservados para el hidrógeno, la empresa podría redirigir algunos de esos recursos de inmediato para la construcción de nuevos centros de datos.

Aun así, Entrecanales ha admitido que desde la empresa hablan menos de este nicho de negocio que otras compañías porque están "esperando que haya cosas un poco más tangibles".

"Estamos siendo muy rigurosos en contar, y lo hacemos cuando las cosas son 'ya de tocar'", ha declarado, enfatizando que "se hacen menos centros de los que se cuentan".

"Pero nosotros sí tenemos muchas oportunidades, como la transformación de localizaciones que hace algún tiempo tenían previstas para hidrógeno verde, las cuales las estamos revisando como potenciales para centros de datos, porque tienen condiciones muy parecidas de alto suministro eléctrico y de conexión", ha añadido.

De hidrógeno a IA

Así, el directivo ha reconocido que los centros de datos "están reconfigurando el sector eléctrico".

"Estamos trabajando activamente en ver dónde tenemos las oportunidades, pero estamos muy activos y muy ilusionados con las oportunidades que se nos presentan", ha comentado.

La cartera de proyectos de hidrógeno verde de Acciona se gestiona principalmente a través de su alianza estratégica al 50% con la estadounidense Plug Power (mediante la sociedad AccionaPlug) y su división Acciona Nordex Green Hydrogen.

Acciona nació en este sector con la meta de captar hasta el 20% del mercado del hidrógeno verde en España y Portugal, apuntando a desarrollar una potencia de electrolizadores de hasta 2 GW (Gigavatios) a medio plazo.

La cartera se expande hacia otras geografías como en Chile o en Australia, sumando así ambiciosos desarrollos tanto a nivel ibérico como internacional.

A primera vista, un centro de datos (infraestructura digital) y una planta de hidrógeno verde (infraestructura química/energética) parecen mundos totalmente opuestos. Sin embargo, a nivel de ingeniería, suelo y recursos, son prácticamente almas gemelas.

Mismos recursos

Entrecanales ha explicado que tanto el hidrógeno verde como los centros de datos son intensivos en consumir electricidad, y si un terreno ya tenía el permiso concedido para una planta de hidrógeno de 100 MW, ese "enchufe" sí puede servir para un centro de datos.

Por otro lado, las ubicaciones elegidas originalmente para el hidrógeno ya estaban planificadas cerca de parques eólicos o solares, o contaban con la infraestructura necesaria para certificar energía verde. Esa "etiqueta limpia" se transfiere directamente al centro de datos.

"Algunos parques están sometidos a estrés por congestión de nudos, por exceso de generación y falta de redes, así que muchas de esas localizaciones pueden utilizarse para uno u otro uso".

También tanto una planta de hidrógeno como un centro de datos puede aprovechar exactamente una misma infraestructura hídrica, y por último, ninguna de estas dos infraestructuras se puede construir en cualquier sitio. Necesitan estar alejadas de núcleos residenciales y requieren parcelas de gran tamaño.

Nordex, a la espera de movimiento

El fabricante alemán de aerogeneradores Nordex, cuyo principal propietario es Acciona con un 47,08% del capital, se ha consolidado como el segundo mayor del mundo a excepción de los chinos, pero Entrecanales mira hacia competidores, como Vestas, en busca de crear un ambicioso órdago estratégico: lo que ha definido como un "Airbus eólico europeo".

"No hay ningún avance al respecto, aunque todos los fabricantes eólicos europeos tenemos las mismas inquietudes", ha dicho el presidente ejecutivo del Grupo Acciona a preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia.

Futuro de Acciona Energía

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, ha afirmado que "no hay ninguna decisión tomada" sobre la potencial venta de su filial energética Acciona Energía.

En una rueda de prensa posterior a la celebración de la junta de accionistas celebrada este jueves en Madrid, el ejecutivo ha expresado que la operación se encuentra en un "momento muy inicial".

"No hay ninguna decisión tomada en absoluto, ya que el proceso está todavía en un momento muy inicial", ha declarado, añadiendo que han recibido "muestras de interés por parte de un gran número de inversores internacionales y nacionales".

Respecto a las distintas opciones de la operación, Entrecanales ha indicado que es "extremadamente improbable" que se lleve a cabo una venta del 100% del capital de la filial.