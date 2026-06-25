bp e Iberdrola exploran aumentar producción de hidrógeno verde en refinería de Castellón con fondos europeos

Parte del hidrógeno verde producido podría destinarse a sectores industriales difíciles de descarbonizar, como la cerámica y la química.

El proyecto se convertirá en la mayor instalación operativa de hidrógeno verde de España y contribuirá a la descarbonización industrial de la Comunidad Valenciana.

La planta, desarrollada por la empresa conjunta Castellón Green Hydrogen, ya ha completado su fase de construcción y está en pruebas para comenzar a operar antes de fin de año.

bp e Iberdrola estudian ampliar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón tras recibir hasta 211 millones de euros de financiación europea.

bp e Iberdrola analizan oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón, al contar con un presupuesto mayor.

Una decisión que deben tomar tras la aprobación por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de la reasignación a la planta de hasta 211 millones de euros de financiación.

Una financiación proveniente del IPCEI Hy2USE, el Proyecto Importante de Interés Común Europeo aprobado por la Comisión Europea, diseñado para impulsar la descarbonización industrial y la cadena de valor del hidrógeno.

Según informaron ambas compañías, la iniciativa estará alineada con el paquete de emergencia anunciado recientemente por la UE, Accelerate EU, cuyo objetivo es impulsar una Europa más descarbonizada y reforzar la independencia del suministro energético.

Iberdrola y bp han completado la fase de construcción, a través de la empresa conjunta Castellón Green Hydrogen, de una planta de hidrógeno verde de 25 megavatios (MW) en la refinería de Castellón, comenzando ya la fase de pruebas de puesta en marcha.

Se espera que la planta comience a producir hidrógeno verde antes de que finalice este año y que se convierta en la mayor instalación operativa de hidrógeno verde de España en este año.

Esta planta de hidrógeno verde cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de Valencia, ha obtenido también una financiación de 15 millones de euros de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos que serán asignados por NextGenerationEU de la Unión Europea.

La asociación para proyectos de hidrógeno verde entre bp e Iberdrola contribuye a la descarbonización y el desarrollo de nuevas soluciones energéticas en la Comunidad Valenciana, sustituyendo el uso del gas natural por energía renovable de producción nacional en los procesos industriales.

Parte del hidrógeno verde producido también podría utilizarse en sectores de difícil descarbonización, como la industria cerámica y la química.