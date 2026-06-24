Iberdrola construirá el año que viene su primera planta de baterías en Estados Unidos

La filial de Iberdrola en Estados Unidos, Avangrid, ya cuenta con 3.000 MW de generación en el noroeste del país.

El proyecto forma parte de la estrategia de Iberdrola para integrar energías renovables y mejorar la resiliencia de las redes eléctricas en un contexto de mayor electrificación.

La planta contará con una potencia instalada de 41 MW y una capacidad de almacenamiento de 82 MWh, permitiendo almacenar energía en momentos de bajo consumo y liberarla cuando sea necesario.

Iberdrola construirá en 2025 su primera planta de baterías en Estados Unidos, llamada 'Shutler', ubicada en el condado de Gilliam (Oregón).

Iberdrola ha anunciado la construcción de su primera planta de baterías en los Estados Unidos mediante el proyecto 'Shutler', el cual contará en 2027 con una potencia instalada de 41 MW y una capacidad de almacenamiento de 82 MW por hora (MWh).

Según un comunicado de la compañía, las baterías almacenarán energía en momentos de bajo consumo o elevada producción renovable y la liberarán cuando sea necesario, optimizando el equilibrio entre oferta y demanda en tiempo real.

La planta se ubicará en el condado de Gilliam (Oregón) y contribuirá a reforzar la estabilidad de la red en el noroeste de EEUU, zona en la que Avangrid, filial de Iberdrola en el país, cuenta con 3.000 MW de generación.

'Shutler' se enmarca en la estrategia de la energética española por desplegar soluciones que integren energías renovables y mejoren la resiliencia de las redes en un contexto marcado por la electrificación.