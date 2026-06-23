Iberdrola recurre la retribución a las redes eléctricas y cuestiona los expedientes sobre el apagón

El CEO de Iberdrola España pide agilidad y visión de futuro a la CNMC, que estrena nuevo presidente y consejeros designados por el Gobierno.

Iberdrola sostiene que algunos expedientes abiertos por la CNMC no están vinculados directamente al apagón ni a incumplimientos previos de tensión.

La compañía cuestiona el proceso de investigación y los expedientes abiertos por la CNMC tras el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

Iberdrola ha recurrido por vía legal las circulares de retribución a las redes eléctricas, argumentando que no cumplen la legalidad vigente.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha confirmado este martes que la compañía ha recurrido las circulares de retribución de las redes eléctricas dentro del plazo legal y ha cuestionado si la investigación y los expedientes por el apagón están siguiendo un proceso "equivocado".

Por un lado, al ser preguntado por las circulares de retribución a la inversión de las redes eléctricas y la metodología para aplicarlas, ha respondido que las han recurrido por la vía legal: "Los plazos para hacerlo ya vencieron, y lo hicimos".

Al respecto, ha señalado que el informe del Consejo de Estado ya apunta que estas "no cumplen con la legalidad vigente", que desconoce cuánto tardará en dictarse una resolución y que la empresa entiende que puede haber "varias vías de solucionarlo", como buscar fórmulas diferentes o generar incentivos en el marco del real decreto de inversiones.

Por otro, ha querido dejar claro que los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "no están estrictamente vinculados" con el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 -los graves, sobre control de tensión- o no tienen "nada que ver" con el mismo -los muy graves, referidos a la situación de tres centrales nucleares que estaban paradas-.

"En ese tipo de expediente, lo que hemos indicado son varias cosas. La primera, explíquenos qué ha pasado, que yo he pasado dos años operando y nadie me había dicho que yo estaba incumpliendo la tensión, y nunca había habido un problema en el sistema".

"En segundo lugar, denme los datos para compararlos con los míos: necesito saber si estaba cumpliendo con los procedimientos de operación que estaban establecidos", ha compartido.

"Es curioso que estemos resolviendo lo que pasó después del apagón sin saber las causas todavía del apagón. ¿No estaremos ocupando un remedio equivocado?", ha planteado.

Finalmente, Ruiz-Tagle ha negado que le suponga un "alivio" la salida de Cani Fernández como presidenta de la CNMC y ha reclamado agilidad y visión de futuro al organismo regulador.

"Lo que yo le pido, no digo que a esta nueva comisión, pero sí a los nuevos integrantes, es precisamente que seamos partes todos de la era de la electrificación y que vayamos todos buscando un ritmo adecuado para la electrificación en España", ha concluido el CEO, que ha pedido no buscar "polémicas donde no las hay".

Este martes, el Consejo de Ministros, a propuesta del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha aprobado la propuesta de nombramiento de Juan José Ganuza Fernández como nuevo presidente de la CNMC, así como la de tres nuevos consejeros del organismo: Carmen Balsa, Marina Echebarría y Joan Capdevila.