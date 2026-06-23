Las grandes eléctricas insisten en culpar a REE del apagón por su programación y maniobras ese día

La patronal asegura que las eléctricas cumplieron la normativa y que las desconexiones por sobretensión venían aumentando en los últimos años, indicando una vulnerabilidad estructural.

Serrano señala que las maniobras de REE antes del apagón incrementaron la tensión y que la planificación no contempló márgenes suficientes para los riesgos existentes.

Marina Serrano, presidenta de Aelec, critica que REE operó con el nivel más bajo de generación síncrona del año y no corrigió alertas previas sobre problemas de tensión.

Las grandes eléctricas, a través de Aelec, responsabilizan a Red Eléctrica de España (REE) del apagón del 28 de abril de 2025 por su gestión y programación ese día.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec), Marina Serrano, ha insistido en cargar la responsabilidad del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 en la gestión de Red Eléctrica de España (REE) como operador del sistema.

Le ha reprochado haber operado el día de autos con el nivel más bajo de generación síncrona de todo el año y no haber corregido de forma preventiva una vulnerabilidad estructural en el control de tensión que ya había emitido múltiples alertas previas.

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el apagón, Serrano subrayó que, paradójicamente, ese día "el sistema estaba operando con el menor nivel de generación síncrona de todo el año".

Y criticó que, ante una situación con un riesgo ya anticipado, el gestor de la red tomara la determinación de operar con unos recursos de respaldo síncronos extraordinariamente reducidos y mal distribuidos por el mapa nacional.

A este respecto, apuntó el caso concreto de la zona sur de España, la cual operaba con una cobertura síncrona "especialmente reducida" y donde se terminaron originando las primeras desconexiones en cadena.

En este sentido, la presidenta de Aelec recordó que el propio operador del sistema había estimado el día anterior que requería de 10 grupos síncronos para una operación segura, pero terminó programando nueve por una indisponibilidad sobrevenida de última hora.

"Los recursos existían y el operador del sistema disponía de múltiples herramientas para actuar", recalcó Serrano, argumentando que el debate real no debe girar en torno a la falta de medios, sino a si los instrumentos de operación de Red Eléctrica "fueron empleados de forma adecuada y con la anticipación necesaria para gestionar unos riesgos que no eran desconocidos".

Asimismo, la presidenta de la patronal de las grandes eléctricas señaló también a las competencias que la legislación atribuye a Red Eléctrica, otorgándole en exclusiva al operador del sistema la visión integral de la red y la función de adoptar las medidas oportunas en tiempo real.

"En materia de seguridad de suministro y operación en tiempo real, corresponde al operador del sistema evaluar las condiciones de funcionamiento de la red y adoptar las condiciones necesarias", dijo al respecto.

Las maniobras, incorrectas

Además, incidiendo más en esa responsabilidad de Red Eléctrica, Serrano aseguró que las maniobras llevadas a cabo por el operador del sistema en los minutos previos al apagón "contribuyeron a incrementar las tensiones y a consumir parte de la limitada capacidad de absorción de reactiva".

"El apagón del 28 de abril no puede explicarse como la consecuencia de un único incidente puntual o de una actuación aislada", afirmó Serrano, reiterando que fue el desenlace previsible de un problema sistémico de tensión que señaló que el operador conocía de antemano y debió prever con mayor prudencia en su programación de seguridad diaria.

Por ello, insistió en que las perturbaciones de esa mañana se transformaron en el histórico apagón del sistema eléctrico peninsular debido a "la existencia previa de una situación de fragilidad estructural" derivada de una planificación que no contempló los márgenes necesarios para el riesgo real.

Además, la presidenta de Aelec, de la que forman parte Iberdrola, Endesa o EDP España, que subrayó que "desde el primer momento" las eléctricas "han colaborado activamente con todas las investigaciones", consideró que el cero eléctrico no se originó de forma espontánea el 28 de abril de 2025, sino que el sistema ya venía registrando "dificultades crecientes para mantener la tensión dentro de los márgenes adecuados de operación" durante los años, meses y días previos.

Igualmente, destacó que el número de desconexiones en instalaciones de generación y demanda por sobretensión venía aumentando drásticamente en los últimos tiempos, llegando a multiplicarse "por cuatro veces y media" entre los años 2021 y 2023.

"No estamos, por tanto, ante eventos aislados, sino ante una señal objetiva", advirtió, recalcando que estas alertas se repitieron la semana anterior al colapso generalizado, con desconexiones que afectaron a infraestructuras esenciales de Repsol o de Adif.

Serrano estimó también que estos sucesos no debían tratarse de manera aislada, sino como un indicador claro de "la existencia de una vulnerabilidad estructural relacionada con el control de tensión" de la que el propio operador ya venía alertando por el agotamiento de sus herramientas.

Un análisis previo

"El análisis del apagón no puede limitarse exclusivamente a los minutos o segundos previos al colapso. Los grandes incidentes rara vez aparecen sin un previo aviso", sentenció en sede parlamentaria.

Igualmente, Serrano, quien recordó que las empresas asociadas a Aelec llegaron a trasladar "reiteradamente su preocupación" al operador del sistema cuando los problemas de tensión se agravaron seriamente a partir de las 10.30 horas, puso también el foco sobre los límites regulatorios de tensión en España.

Ha señalado que se trata del único país europeo que permite operar en régimen ordinario líneas de 400 kilovoltios (kV) con hasta 435 kV, lo que deja apenas 5 kV de margen antes de que salten las protecciones automáticas de las plantas.

Asimismo, consideró que superar los 420 kV debería catalogarse como una "situación excepcional que justifique la adopción temprana de medidas correctoras".

De esta manera, apoyándose en las simulaciones realizadas con posterioridad por el panel europeo de expertos de Entso-E, Serrano aseguró que contar con mayores márgenes de potencia reactiva habría permitido mantener a salvo la estabilidad del sistema eléctrico "evitando el colapso".

Expedientes de la CNMC

Respecto a los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), recalcó que el propio regulador ha señalado que "no implican que sea causa y que puedan determinar que sean causa del colapso, y por tanto que sean causa del apagón".

Así, destacando que falta "un largo proceso" en las alegaciones para considerar que se hayan producido "posibles infracciones" por las empresas, aseguró que habrá que ver "en qué devienen esos expedientes" que, como señala la propia CNMC, no implican "que sean la causa del apagón y que exista, por tanto, el nexo causal".

Igualmente, Serrano defendió que todas las centrales de los asociados de Aelec actuaron conforme a la normativa aplicable, cumpliendo estrictamente el procedimiento de operación (P.O.) 7.4 y el resto de las obligaciones técnicas, y que no se registraron disparos intempestivos ni incumplimientos de los umbrales de tensión o frecuencia.

Asimismo, subrayó que las limitaciones técnicas de determinadas tecnologías, como la nuclear, eran conocidas, comunicadas y aceptadas por el operador del sistema desde hace décadas.