EEUU lanza un préstamo superior a 15.000 millones para construir diez nuevos reactores nucleares

La financiación apoyará cinco proyectos de empresas energéticas, facilitando la compra de componentes complejos y acelerando la construcción.

El objetivo es construir diez nuevos reactores nucleares a gran escala antes de 2030, siguiendo la agenda energética de Donald Trump.

EEUU lanza un programa de préstamos de 17.500 millones de dólares para impulsar su cadena de suministro nuclear.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha anunciado la puesta en marcha de un programa de préstamos por valor de 17.500 millones de dólares (unos 15.400 millones de euros) con el objetivo de impulsar la cadena de suministro nuclear comercial del país norteamericano y acelerar la construcción de diez nuevos reactores nucleares a gran escala.

El programa financiará un total de cinco proyectos elegibles de empresas de servicios públicos y compañías energéticas que se desarrollarán en los próximos tres años, con lo que se avanza en el objetivo ya adelantado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de alcanzar este número de nuevas instalaciones nucleares para 2030.

En concreto, el dinero irá destinado a la compra de piezas de largo plazo necesarios para la implementación de los proyectos, unos componentes de gran complejidad en una central nuclear que suponen el mayor tiempo para su fabricación y entrega.

"Hace poco más de un año, el presidente Trump ordenó al Departamento de Energía y a sus agencias asociadas que impulsaran el ".

"Para lograrlo, estos préstamos condicionados desempeñarán un papel fundamental en la reactivación de la cadena de suministro necesaria para que Estados Unidos vuelva a construir reactores comerciales a gran escala", ha sostenido el

"Además, contribuirán a acelerar la construcción de dichos reactores hasta en tres años, reduciendo los costos de construcción y garantizando que Estados Unidos pueda cumplir con la audaz y ambiciosa agenda de desarrollo energético del presidente Trump", ha añadido.

Los únicos reactores de este tipo que pueden operar en Estados Unidos con lo que esta empresa se asociará con hasta cinco empresas de servicios públicos y energéticas elegibles en todo el país para adquirir los componentes de largo plazo a un precio fijo.

Cada uno de los diez reactores AP1000 generaráy la producción combinada de los reactores proporcionará electricidad suficiente para abastecer a