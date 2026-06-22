Veolia invertirá 1.000 millones en España hasta 2030, sobre todo en proyectos de reciclaje y valorización de residuos

Veolia trabaja en nuevas adquisiciones de empresas de mayor tamaño, aunque no contempla compras en el sector del agua.

La compañía prevé incrementar su facturación un 40% en 2030 respecto a 2023, considerando factible este crecimiento.

El nuevo plan estratégico de Veolia se basa en cuatro pilares: agua, energía, valorización de residuos y diversificación en industria y agricultura.

Veolia invertirá 1.000 millones de euros en España hasta 2030, enfocándose en proyectos de reciclaje y valorización de residuos.

El director país de Veolia en España, Daniel Tugues, ha explicado que la empresa prevé invertir 1.000 millones de euros en España hasta 2030, según su nuevo plan de negocio, que también contempla que la compañía crezca especialmente en reciclaje y valorización de residuos. Lo ha dicho este lunes en un encuentro con la prensa, en el que ha recordado que el plan se basa en cuatro grandes pilares: agua, energía, valorización de residuos y diversificación --que busca mejorar su presencia en industria y agricultura--.

Tugues ha dicho que, hasta el momento, la inversión se ha dividido en un 60% en agua, un 25% en energía y un 15% en crecimiento inorgánico y que, con el nuevo plan, "no se mantendrán exactamente así".

Ha afirmado que "es obvio" que el mercado de valorización de residuos necesita inversiones, y que este gasto se hará conforme al nuevo plan estratégico, aunque ha dicho que será necesario ver cómo se vehicularán estas inversiones, si como licitaciones o como inversión pública directa.

La previsión de la compañía es incrementar su facturación un 40% en 2030 respecto a 2023, y Tugues ha explicado que el plan estratégico actual demuestra que es "factible" lograr este crecimiento en el mercado actual.

Sequía

Preguntado por el avance de las infraestructuras para luchar contra una nueva sequía en Cataluña, Tugues ha asegurado que aquellas que dependen directamente de Veolia estarán terminadas este año.

Además, se ha mostrado "optimista" con el avance de las que dependen de la Generalitat, que ha dicho que deben servir para pasar del 50% al 100% de agua regenerada en el entorno del río Llobregat, y del 0% al 100% en el río Besòs, que ha recordado que dependen de los Presupuestos de la Generalitat.

Ha explicado que para impulsar las infraestructuras del Llobregat "está prácticamente todo listo" y que solo falta la financiación, mientras que en el Besòs el proceso será más lento, ya que es un proyecto que se acabará más allá de 2030.

"Pero es necesario que en los Presupuestos haya el compromiso inversor para iniciar los trabajos previos", ha subrayado Tugues.

Adquisiciones

Sobre la posibilidad de cerrar nuevas adquisiciones, Tugues ha explicado que la filosofía de la empresa sigue siendo crecer con compras de nicho que les permitan completar segmentos: "Este año no tenemos cerrada ninguna operación, pero no por falta de ganas".

Ha afirmado que están trabajando en varias operaciones, pero que son empresas de mayor tamaño que las del año pasado, por lo que "cuesta más transitar el proceso".

El director país ha apuntado que no tiene intención de hacer adquisiciones en el sector del agua, y que la voluntad es buscar oportunidades que permitan completar su porfolio tecnológico, su presencia territorial o ciertos segmentos del mercado.