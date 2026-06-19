Fondos árabes y de EEUU muestran su interés por hacerse con una participación mayoritaria en Acciona Energía

La valoración de Acciona Energía es clave en la negociación, ya que la compañía podría exigir hasta un 25% de prima sobre el precio actual, alcanzando entre 28 y 30 euros por acción.

Energéticas españolas como Naturgy y Repsol también estarían interesadas, principalmente en la cartera de activos renovables para acelerar sus propias transiciones energéticas.

La operación busca incorporar socios que se conviertan en accionistas mayoritarios, sin adquirir la totalidad de la compañía, para impulsar su crecimiento internacional.

Fondos árabes, estadounidenses y grandes inversores como Blackstone, KKR y Brookfield han mostrado interés por adquirir una participación mayoritaria en Acciona Energía.

Semanas después de que se anunciara que Acciona ha abierto formalmente el proceso para buscar un socio estratégico en su filial, Acciona Energía, de la que posee el 91% del capital, la respuesta ha sido masiva.

Según fuentes financieras conocedoras de la situación, el cuaderno de venta coordinado por Goldman Sachs y Citi ha despertado el interés de una docena de pretendientes, ampliando el espectro mucho más allá de los primeros aspirantes.

"Eso demuestra que sigue habiendo interés por los activos renovables en España, y especialmente por Acciona Energía, cuya cartera principalmente es eólica, que ha demostrado que es muy rentable con ingresos estables", señalan las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

Junto a los gigantes del capital riesgo KKR y Brookfield, que ya han mostrado los primeros acercamientos, se han sumado otros grandes fondos, como el estadounidense Blackstone y algunos fondos soberanos de los países del Golfo Pérsico, desembarcando en el consejo pero manteniendo la estructura de la compañía para potenciar su crecimiento internacional.

"No van buscando comprar la totalidad de la compañía, sino convertirse en accionistas mayoritarios", añaden las mismas fuentes.

Cartera de activos

No son los únicos que han mostrado interés en Acciona Energía. Según ha podido saber este diario, en la mesa de negociación también hay un perfil de compradores con intención de hacerse con parte de la cartera de activos renovables de la compañía.

Energéticas españolas, como Naturgy o Repsol, podrían haber mostrado un firme interés, pero bajo una estrategia industrial. No buscan comprar la empresa, sino hacerse con su valiosa cartera de activos renovables (eólicos y fotovoltaicos) para integrarlos directamente en sus propios negocios y acelerar sus transiciones energéticas.

La filial de la familia Entrecanales es la mayor compañía energética 100% renovable y sin legado fósil del mundo. Cuenta con 15,4GW renovables y presencia en 24 países, después de más de 30 años de trayectoria.

La empresa puede presumir de ser la primera que instaló paneles fotovoltaicos en España, en la zona de Navarra.

Valoración de la compañía

El principal escollo de la operación radica, como suele ser habitual, en la valoración de la compañía. Cuando se hizo público el interés de compra de KKR y Brookfield, actuó como un revulsivo inmediato en el parqué.

La acción de Acciona Energía cotizaba a unos 22 euros y se disparó por encima de los 24 euros el mismo día que se dio a conocer el interés del mercado.

Sin embargo, el que ha sido el buque insignia renovable de Acciona, cuando salió a bolsa el 1 de julio de 2021, hace casi cinco años, su precio se fijó en 26,73 euros por acción, que era el límite más bajo de la horquilla que había previsto la compañía (el rango máximo llegaba hasta los 29,76 euros).

Acciona podría esperar un mínimo de entre 28 y 30 euros por acción, si quiere recuperar y superar el valor con el que originalmente la introdujeron en el mercado de valores. "Pese a que ha ido vendiendo activos en los últimos años y ha recuperado unos 2.000 millones de euros", añaden.

De ser así, exigiría a los fondos poner sobre la mesa una prima de control de hasta el 25% sobre el precio actual de mercado.

A día de hoy, el valor total de la compañía, según capitalización bursátil (el valor total de mercado de todas sus acciones en circulación) se sitúa en el entorno de los 7.380 millones de euros.

Goldman Sachs y Citi agitan el mercado

La avalancha de ofertas no es casual. Una vez que Acciona dio luz verde para recabar "expresiones de interés", los bancos asesores, Goldman Sachs y Citi, lanzaron una ofensiva comercial activa llamando directamente a los mayores inversores institucionales.

El proceso se encuentra en una fase preliminar de recepción de propuestas no vinculantes. En las próximas semanas se determinará si el apetito de Blackstone, KKR o los fondos árabes es lo suficientemente fuerte como para colmar las altas expectativas económicas de Acciona, o si la presión de Repsol y Naturgy fuerza un escenario de venta por piezas.

Lo que sí refleja esta operación, es que sigue habiendo apetito inversor por las renovables españolas, especialmente si cuentan con una suculenta cartera de activos eólicos, que es de lo que puede presumir la compañía.