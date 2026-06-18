Unesid pide carácter estructural para medidas anticrisis y elevar a 1.000 millones ayudas para compensar CO2

La producción y consumo de acero han caído en 2025, aunque las exportaciones crecieron un 3,3%, impulsadas por los envíos a la Unión Europea.

El sector reclama una reforma ambiciosa de los instrumentos europeos de defensa comercial y más protección frente a la competencia desleal.

La patronal siderúrgica solicita aumentar a 1.000 millones de euros las ayudas para compensar los sobrecostes de CO2.

Unesid pide al Gobierno que las medidas anticrisis por la guerra en Irán sean estructurales y no temporales.

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha reclamado al Gobierno que adopte las nuevas medidas anticrisis por la guerra en Irán con carácter "estructural" y que eleve a 1.000 millones de euros la partida presupuestaria asignada a la compensación por sobrecostes de CO2.

Unesid ha realizado estas reclamaciones este jueves, durante una rueda de prensa previa a su Junta General 2026, en la que ha reclamado "más protección" para un sector que ha caído ligeramente en producción y consumo de acero en 2025.

La patronal siderúrgica mantuvo una reunión este miércoles con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a los que transmitieron que era "el momento" de que las rebajas fiscales para mitigar los efectos de la crisis en Oriente Próximo pasen a ser estructurales y no temporales.

Ese mismo día, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un nuevo decreto ley con medidas de ayudas fiscales y económicas para finales de junio.

"Necesitamos que las medidas se adopten con carácter estructural" para ayudar a la industria y a los consumidores, ha declarado este jueves la directora general de Unesid, Carola Hermoso. "Tenemos un problema estructural de base de coste energético elevado que tenemos que atacar", ha advertido.

Hermoso ha afirmado que las medidas "han demostrado que pueden tener un efecto muy positivo" en la reducción de los costes energéticos .

"Hemos reducido en torno al 14% del coste energético comparativamente respecto al que habríamos tenido sin ellas", ha calculado- y que, ahora que "ha servido de experiencia, es el momento de que sean adoptadas con carácter estructural".

En concreto, ha señalado que para el sector "la prioridad" es la compensación por sobrecostes de dióxido de carbono (CO2), con la entrada de 20 nuevos sectores este año y una partida presupuestaria de 600 millones de euros que la patronal ha pedido elevar hasta por lo menos los 1.000 millones.

Asimismo, a nivel internacional la asociación reclama una reforma "ambiciosa" de los instrumentos europeos de defensa comercial que permita garantizar unas condiciones de competencia "equitativas".

Al respecto, ha mencionado prioridades como el refuerzo de las medidas de protección comercial y ampliación a los productos aguas abajo de la cadena de valor del acero, la incorporación del criterio 'Melt & Pour', la ampliación del alcance del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) a toda la cadena de valor y el fortalecimiento de los mecanismos de control y verificación aduanera para evitar posibles prácticas de elusión.

"Europa necesita una política industrial real que permita competir en igualdad de condiciones. La descarbonización y la autonomía estratégica no serán posibles sin una industria siderúrgica fuerte y competitiva", ha declarado el presidente de Unesid, Bernardo Velázquez.

Caídas en la producción y el consumo

En cuanto a la evolución de la industria siderúrgica española en 2025, Unesid ha apuntado a una "evolución moderadamente negativa" durante el año y a un "deterioro de la actividad" en el segundo semestre.

En específico, la producción de acero bruto alcanzó 11,8 millones de toneladas el año pasado, lo que supone una ligera caída del 0,4% respecto al 2024, y el consumo aparente bajó un 0,5%, hasta los 13,4 millones de toneladas.

Además, las entregas totales al mercado rozaron los 12 millones, tras caer un 1,1%, con unas ventas domésticas de más de 6,4 millones (-0,6%) y de casi 3,9 millones destinadas al mercado europeo (0,5% más).

Por su parte, las exportaciones aumentaron un 3,3%, hasta 7,97 millones de toneladas, impulsadas por el crecimiento de los envíos a la Unión Europea (+6,6%).

Y las destinadas a terceros países retrocedieron un 5,1%, mientras que las importaciones se situaron cerca de los 10,4 millones de toneladas (-0,8%), de las que 5,55 millones procedieron de otros Estados miembros de la UE (1,4% más) y el resto, de terceros países (-3,2%).

Durante los tres primeros meses del 2026 el consumo aparente de acero se ha mantenido prácticamente estable (-0,1%), pero han descendido la producción (-21,1%) y las entregas totales (casi un -10%) y han continuado creciendo las importaciones procedentes de terceros países (2,3%).

Asimismo, en ese periodo la producción de acero en España ha caído un 19% (frente al -2% en la UE, -4% en China y el crecimiento del 7% en Estados Unidos), lo que desde Unesid atribuyen a una mayor importación de producto y a que una de las plantas más grandes del país ha sufrido una parada técnica.

En las previsiones, Hermoso señala que esperan terminar el año creciendo, aunque "no mucho", con un 0,4% para 2026 y un 2,2% para 2027, en unos niveles "lejos" de los anteriores a la pandemia. "El 2026 tiene que ser un punto de inflexión", confía Velázquez.