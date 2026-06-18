Ikea entra en el negocio de las renovables en España: el Grupo Ingka adquiere los primeros parques solares

Las claves

Las claves Generado con IA El Grupo Ingka, principal retailer de IKEA, ha adquirido sus dos primeros parques solares en España, ubicados en Toledo y Murcia. La inversión forma parte de una estrategia global del grupo en energías renovables, con 4.300 millones de euros ya invertidos o comprometidos. Los parques solares producirán juntos 106 GWh de energía renovable al año, reforzando la capacidad energética de España. Ingka Investments también ha instalado paneles solares en su parque eólico de Portugal, elevando la producción renovable de la compañía en la península ibérica a 323 GWh anuales.

El Grupo Ingka, principal retailer de IKEA, ha adquirido sus dos primeros parques solares en España, lo que supone un paso importante en el refuerzo de su presencia en el sector de la energía renovable en la península ibérica, uno de sus mercados prioritarios.

Estos proyectos ibéricos forman parte de la amplia cartera global de energía renovable del Grupo Ingka, con 4.300 millones de euros ya invertidos o comprometidos en todo el mundo.

Frederik de Jong, responsable de Energías Renovables de Ingka Investments, afirma que "en un momento en el que Europa sigue enfrentándose a la volatilidad de los precios de la energía y a la incertidumbre del suministro, los proyectos de Villasequilla (Toledo) y Los Alcázares (Murcia) refuerzan la capacidad de la región para generar resiliencia y reforzar el sistema energético interconectado".

"Los desafíos energéticos de los últimos años han demostrado lo esencial que es para Europa fortalecer tanto la producción local como la resiliencia transfronteriza".

"Las excepcionales condiciones solares de España nos permiten contribuir significativamente a ese esfuerzo. La península ibérica es un mercado prioritario para nosotros y estas inversiones están diseñadas para apoyar un sistema energético más fiable, asequible y sostenible a largo plazo".

Ingka Investments, el brazo inversor de IKEA, ha adquirido dos parques solares.

Uno de ellos es el parque solar "La Oliva" de Toledo, que ya está operativo y genera unos 51 GWh anuales, y el de Murcia, que sumará otros 55 GWh al año. Juntos, los dos parques producirán 106 GWh de energía renovable al año.

Esto respaldará la creciente capacidad de energía renovable de España en un momento en el que la producción local es cada vez más importante.

Este movimiento pone de relieve el compromiso a largo plazo del Grupo Ingka con la península ibérica. Además de los nuevos parques solares en España, Ingka Investments ha instalado también paneles solares en su parque eólico en Portugal.

Esto aumenta la producción, mejora la estabilidad de la red y maximiza la infraestructura existente. Con los nuevos parques solares españoles y el activo híbrido en Portugal, la producción de energía renovable de Ingka Investments en la península ibérica alcanzará los 323 GWh anuales, con la ambición de seguir creciendo.

Karen Pflug, Chief Sustainability Officer del Grupo Ingka, añade que "reforzar la capacidad de energía renovable de Europa es esencial tanto para el progreso climático como para la estabilidad a largo plazo".

"Al expandir nuestra presencia en España y crear activos híbridos eólicos y solares en Portugal, estamos ayudando a construir un sistema energético más flexible e interconectado. Como comercio minorista global, creemos que es importante ayudar a desarrollar la resiliencia energética y la seguridad en las regiones donde operamos".

La expansión del Grupo Ingka en España y Portugal refleja un cambio práctico en la forma en que las compañías ayudan a asegurar y diversificar las fuentes de energía renovable.

Con Europa todavía gestionando las presiones energéticas actuales, estas inversiones demuestran cómo las compañías pueden apoyar los planes energéticos nacionales y reforzar la interdependencia energética regional.

Como grandes consumidores de energía, compañías como IKEA también tienen la responsabilidad de contribuir a la creación de nueva capacidad renovable en lugar de depender únicamente de la infraestructura existente, ayudando a avanzar en la transición hacia la energía renovable.