Iberdrola invertirá 1.600 millones de euros en I+D+i hasta 2028 para impulsar la electrificación

Empresas como Microsoft, Google, IBM y BYD participaron en el evento, analizando el impacto de la IA en ciberseguridad, experiencia de cliente y tecnologías cuánticas.

La duodécima edición del Digital Summit de Iberdrola destacó el papel de la inteligencia artificial como motor de cambio en el sector energético.

Iberdrola ha ratificado en la duodécima edición del Digital Summit de la compañía su compromiso de invertir 1.600 millones de euros en I+D+i --investigación, desarrollo e innovación-- entre 2025 y 2028 para impulsar la electrificación.

Bajo el lema 'EnergIA que transforma', esta edición ha puesto el foco en el papel decisivo de la inteligencia artificial (IA) como motor de cambio en el sector energético y en la economía en su conjunto.

En este sentido, los participantes --entre los que se encontraban Microsoft, Google, IBM, ABB, Plain Concepts, Gestamp o BYD-- han analizado el despliegue de la IA a gran escala, el valor estratégico de los datos y su impacto en ámbitos clave como la ciberseguridad, la experiencia de cliente, la robótica o las tecnologías cuánticas.

Al mismo tiempo, la energética ha explicado que está impulsando un despliegue de la IA integrado en todos sus negocios y orientado a la creación de valor tangible.

En concreto, el grupo cuenta ya con más de 300 proyectos de esta tecnología en marcha, centrados en objetivos como el crecimiento, la mejora de la productividad, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la resiliencia del sistema.