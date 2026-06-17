La española FRV consigue 2,3 GW de la red en Alemania para proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento

A nivel global, FRV gestiona más de 2,9 GW de activos y una cartera internacional de 29 GW en proyectos de energías renovables y soluciones híbridas.

Se espera que estos proyectos alcancen el estatus 'ready-to-build' entre 2026 y 2029, apoyando la transición energética y la demanda industrial en Alemania.

Los proyectos se desarrollan en Brandeburgo, Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia, incluyendo sistemas de almacenamiento y plantas fotovoltaicas de gran escala.

FRV ha asegurado 2,3 GW de capacidad de conexión a la red en Alemania para proyectos híbridos de fotovoltaica y almacenamiento con baterías.

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), parte de Jameel Energy, ha anunciado la ampliación de su cartera en Alemania al asegurar 2,3 GW de capacidad de conexión a la red para proyectos híbridos, sistemas de almacenamiento de energía con baterías y plantas fotovoltaicas, que prevén alcanzar el estatus 'ready-to-build' entre 2026 y 2029.

Así, según ha señalado la compañía en un comunicado, el acceso a la red se ha convertido en un "factor decisivo" para los proyectos de energías renovables y almacenamiento a gran escala en Alemania.

Asimismo, desde FRV han apuntado que estos proyectos son "clave" para el despliegue de renovables en el país, el desarrollo de la red eléctrica y la creciente demanda de electricidad por parte de la industria.

"Alemania necesita más generación renovable, pero, sobre todo, necesita integrar la energía renovable de manera más eficiente en el sistema eléctrico y a un precio justo", ha manifestado el director general de FRV Alemania, Amós Guillén.

Además, el directivo ha añadido que con esta capacidad asegurada en la red de transporte construyen una cartera enfocada en proyectos que "aporten flexibilidad, optimicen el uso de la infraestructura de red y apoyen la próxima fase de la transición energética alemana".

En el desglose por regiones, la empresa desarrolla cuatro proyectos en Brandeburgo, incluyendo un sistema de almacenamiento de 750 MW próximo a obtener el permiso de construcción.

Y en Baja Sajonia impulsa cinco proyectos con una capacidad total prevista de casi 700 MW, incluyendo un sistema de almacenamiento en baterías, una planta fotovoltaica y tres proyectos híbridos.

Así, entre los proyectos más destacados se encuentran un sistema de almacenamiento energético con baterías de 600 MW, que ya se encuentra en fase de planificación urbanística (B-Plan), y una planta fotovoltaica de 13,8 MW.

Asimismo, según han transmitido desde la entidad, se prevé que estos proyectos alcancen el estatus 'Ready-to-Build' entre el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2028.

En Renania del Norte-Westfalia, FRV desarrolla otros tres proyectos con una capacidad estimada superior a 900 MW, destacando un sistema de almacenamiento de baterías de 900 MW y 3.600 MWh.

Además, se contemplan nuevos proyectos en expansión en Baden-Wurtemberg, Baviera, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia-Anhalt y Schleswig-Holstein.

A nivel global, el grupo con sede en España opera actualmente más de 2,9 GW de activos, mantiene 1 GW adicional en fase de construcción y dispone de una cartera internacional que asciende a los 29 GW de proyectos, además de incluir proyectos fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento en baterías, soluciones híbridas, hidrógeno verde y centros de datos.