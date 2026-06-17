Las energéticas españolas invierten más en innovación que las empresas de tecnología, financieras y de defensa

Las claves

Las claves Generado con IA El sector energético español lidera la inversión en innovación, superando a los sectores de tecnología, finanzas y defensa. El 38% de las empresas energéticas destina más del 10% de sus ingresos a innovación y el 90% prevé aumentar esa inversión en 2026. La inteligencia artificial y la sostenibilidad se consolidan como prioridades clave en la hoja de ruta innovadora del sector energético. Las principales barreras para la innovación son la presión por resultados inmediatos, la falta de talento especializado y la escasez de recursos financieros.

El sector energético español lo tiene claro. La Inteligencia Artificial es la herramienta del futuro para el progreso de las compañías. De hecho, se sitúa como el más intensivo en inversión innovadora entre las principales industrias en España.

El 38% de las compañías energéticas destina ya más del 10% de sus ingresos a innovación, 15 puntos más que en 2025, superando a sectores como tecnología (26%), finanzas (22%) o defensa (20%).

Asimismo, el 90% de las empresas energéticas en España prevé aumentar su inversión en innovación durante 2026, 10 puntos por encima de la media global, mientras que solo un 3% contempla reducir su presupuesto en esta área.

Esta tendencia refleja el creciente peso de la innovación dentro de la estrategia empresarial del sector, en un contexto marcado por la transición energética, la digitalización, la presión regulatoria y la necesidad de avanzar hacia modelos de negocio más eficientes.

Estas son algunas de las principales conclusiones del VII Barómetro Internacional de la Innovación de Ayming, que analiza la evolución de la innovación en 10 sectores y 17 países. Para su elaboración, Ayming ha entrevistado a 850 directivos de I+D+i y CEOs de Europa, Norteamérica y Asia, con el fin de identificar las principales tendencias y desafíos en materia de innovación.

La IA, prioridad

El sector energético continúa avanzando hacia modelos más digitalizados, sostenibles y eficientes. Dentro de esa hoja de ruta, la inteligencia artificial gana protagonismo como herramienta clave para optimizar operaciones, mejorar la eficiencia energética y acelerar la capacidad de adaptación de las compañías.

De hecho, el 41% de las empresas energéticas sitúa ya la implantación de la IA entre sus principales prioridades de innovación, frente al 35% registrado el año anterior, lo que supone un incremento de seis puntos porcentuales.

Junto a ello, la sostenibilidad se consolida como otro de los grandes ejes estratégicos del sector. El 38% de las empresas energéticas sitúa la mejora de la sostenibilidad y la huella medioambiental entre sus principales prioridades, frente al 25% registrado en 2025.

Este avance refleja que la sostenibilidad se afianza como una prioridad clave en la hoja de ruta de las compañías, en línea con los objetivos de transición energética y descarbonización del sector.

Por su parte, la optimización de operaciones y procesos se mantiene entre las principales prioridades del sector, señalada por el 36% de las empresas. En paralelo, la implantación de nuevas herramientas y tecnologías también gana peso, al pasar del 30% al 36%, confirmando la apuesta de las compañías por acelerar su transformación tecnológica.

Intensidad inversora

Más allá de la intención inversora, el principal cambio se observa en la intensidad de la inversión. El porcentaje de empresas energéticas que destina más del 10% de sus ingresos a innovación aumenta 15 puntos en un año, del 23% registrado en 2025 al 38% en 2026.

Con ello, el sector energético se sitúa como el más intensivo en inversión innovadora de todo el Barómetro, por delante de tecnología, finanzas o defensa. Además, un 18% de las empresas destina alrededor del 8% de su facturación a innovación, mientras que un 33% invierte entre un 5% y un 7% de sus ingresos en este tipo de proyectos.

Tan solo un 3% de las compañías reconoce no disponer de un presupuesto definido para innovación, lo que refleja el elevado grado de integración de la I+D+i dentro de la estrategia empresarial del sector.

Este incremento del esfuerzo inversor muestra cómo la innovación ha dejado de ser un área complementaria para convertirse en una palanca clave de competitividad, eficiencia y adaptación en plena transformación del modelo energético.

Resultados y falta de talento

Pese al fuerte compromiso inversor, las empresas energéticas continúan enfrentándose a importantes barreras internas para desarrollar sus estrategias de innovación. La principal dificultad identificada por las compañías es la presión por obtener resultados inmediatos, señalada por el 59% de las empresas.

Esta visión cortoplacista dificulta el desarrollo de proyectos de innovación con mayor recorrido, especialmente en un ámbito en el que muchas iniciativas requieren inversión sostenida, maduración tecnológica y capacidad de escalado.

A ello se suma la falta de talento especializado, considerada una barrera por el 41% de las organizaciones, en un entorno donde la transformación energética y digital exige perfiles cada vez más cualificados. También destaca la falta de recursos financieros, mencionada por otro 41% de las compañías.

La innovación en el sector energético exige, por tanto, algo más que inversión, pues requiere de las organizaciones capacidad para atraer talento, sostener proyectos a largo plazo y transformar la estrategia en iniciativas ejecutables y escalables.

Ayudas públicas

El modelo de financiación de la innovación dentro del sector energético continúa apoyándose en una combinación de recursos propios y financiación pública especializada.

Las ayudas públicas a la innovación se sitúan ya como la principal fuente de financiación dentro del sector energético, utilizadas por el 59% de las compañías, frente al 48% registrado el año anterior.

Les siguen los fondos propios y las deducciones fiscales por I+D+i, ambas empleadas por el 54% de las empresas energéticas.

El dato sitúa a la financiación pública como una palanca clave para acelerar la transformación del sector, complementando la inversión realizada directamente por las propias compañías.

En conjunto, los resultados del Barómetro muestran un sector energético cada vez más intensivo en innovación, impulsado por la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la transformación tecnológica.