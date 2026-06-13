El capital extranjero blinda el 'boom' verde español: las grandes energéticas aceleran la venta de activos renovables

Otras compañías como Acciona Energía, Solaria y Grenergy también están rotando activos y atrayendo inversión internacional, en un contexto de fuerte demanda de capital para nuevos proyectos y transición energética.

Endesa vendió el 49% de su cartera solar en operación en España a Masdar por unos 800 millones de euros, con el objetivo de codesarrollar almacenamiento y tecnologías de hidrógeno verde.

Iberdrola ha fortalecido su alianza estratégica con Norges Bank, ampliando acuerdos de coinversión en renovables por valor superior a 2.000 millones de euros y alcanzando 1.500 MW de potencia instalada.

Las grandes energéticas españolas como Iberdrola, Endesa y Repsol aceleran la venta de participaciones de sus activos renovables a fondos extranjeros para obtener liquidez y financiar su expansión.

Iberdrola, Endesa, Repsol, Acciona Energía, Solaria... la lista empieza a ser interminable. El sector de las energías renovables en España atraviesa una metamorfosis sin precedentes en busca de financiación.

Las grandes corporaciones energéticas españolas han encontrado en los fondos soberanos e institucionales extranjeros el socio perfecto para compartir el riesgo de la transición ecológica.

Con la rotación de activos (modelo asset-light), el objetivo es vender participaciones minoritarias, habitualmente fijadas en el 49%, de sus carteras fotovoltaicas y eólicas, y conseguir una inmediata inyección de liquidez.

No solo están sufriendo la baja rentabilidad (sobre todo de la solar) por la canibalización en el mercado durante las horas centrales, sino que así alivian sus balances, reducen el apalancamiento financiero y levantan la caja necesaria para seguir promoviendo nuevos parques.

Y todo ello sin perder en ningún momento el control operativo ni la consolidación de los activos en sus matrices corporativas.

Iberdrola y Norges Bank

Desde enero de 2023 hasta bien entrado este año, la alianza estratosférica ha ido creciendo entre estos dos tótems de la energía y la banca en Europa, marcando la pauta institucional en los mercados con acuerdos estratégicos de coinversión.

Iberdrola y Norges Bank Investment Management, el brazo inversor del fondo soberano de Noruega, comenzó con una cartera inicial de activos cuya valoración conjunta se situó en el entorno de los 2.000 millones de euros.

La sintonía entre ambas firmas ha sido tal que, en las sucesivas revisiones de sus planes estratégicos, Iberdrola ha ampliado este acuerdo para incorporar gigavatios (GW) adicionales tanto en la península ibérica como en otros mercados limítrofes.

Es el máximo "sello de calidad" para los activos españoles, dado que el fondo noruego es reconocido internacionalmente por sus estrictos criterios de gobernanza y rentabilidad a largo plazo.

Desembarco de Masdar

A mediados de 2024, el tablero energético volvió a sacudirse con la irrupción de Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) en el mercado español.

Endesa, filial del grupo italiano Enel, acordó la venta del 49% de su cartera de proyectos solares en operación en España al gigante de los Emiratos Árabes Unidos.

La transacción se cerró por una cifra cercana a los 800 millones de euros, lo que supuso valorar la totalidad de esa división solar en unos 1.700 millones.

Más allá del impacto financiero, las crónicas especializadas destacaron el carácter industrial del acuerdo: Masdar no aterriza como un mero inversor financiero de paso, sino con la ambición de codesarrollar junto a Endesa la próxima frontera de la transición energética, centrada en el almacenamiento en baterías y el hidrógeno verde.

Diversificación de socios en Repsol

Por su parte, Repsol se ha posicionado como pionera en la búsqueda de capital externo para costear su ambiciosa transformación hacia un ecosistema multienergético.

Su división de renovables ha sido objeto de deseo para diversos perfiles de inversión internacional. Muestra de ello fue la venta del 25% de Repsol Renovables al consorcio integrado por el fondo suizo Energy Infrastructure Partners (EIP) y la entidad francesa Crédit Agricole Assurances, una operación que superó los 900 millones de euros.

A nivel de proyectos individuales, Repsol ha replicado con precisión la fórmula del 49%. En esta carrera ha llegado a captar no solo fondos extranjeros, sino también la atención del capital institucional nacional con mentalidad de fondo soberano, como Pontegadea (brazo inversor de Amancio Ortega), que ha tomado posiciones en instalaciones clave como el parque eólico Delta o la planta fotovoltaica Valdesolar.

Su último movimiento ha sido solo hace unos días. Repsol ha alcanzado un acuerdo con Masdar para entrar en una cartera de activos renovables en España, con el 49,99% del conjunto de activos que valen unos 849 millones de euros.

Solaria, Acciona o Grenergy

Otras compañías del sector han seguido sus pasos. Acciona Energía ha dado un giro a su estrategia corporativa para salir activamente al mercado y desprenderse de bloques de activos, pese a haber sido antes celosa de mantener el 100% de la propiedad de sus parques.

Ahora su presidente, José Manuel Entrecanales, va un paso más allá y podría vender la compañía a KKR y Brookfield por el total o parte de la filial de renovables del grupo Acciona.

Por su parte, Solaria, uno de los promotores fotovoltaicos puros de mayor volumen en el mercado español, ha modificado también su enfoque histórico de retener todos sus proyectos en balance.

La compañía ha avanzado en negociaciones para la venta de participaciones minoritarias de sus plantas solares operativas y con derechos de conexión avanzados.

Y Grenergy Renovables ha protagonizado uno de los movimientos de rotación de activos más estructurados y seguidos. Bajo el nombre en clave de Proyecto Valkyria, la compañía cerró la venta por fases de un portafolio de cerca de 300 MW a 500 MW de activos solares en España a un gran fondo de infraestructuras internacional.

Por último, no hay que olvidar a Forestalia, que ha continuado traspasando la propiedad y los derechos de desarrollo de gigantescos clústeres eólicos y fotovoltaicos (especialmente en la región de Aragón) a firmas de la talla de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) o Lightsource bp.

Las energéticas requieren capital intensivo de forma urgente para crecer en sus planes de renovables, mientras que los grandes fondos mundiales encaran mandatos imperativos para colocar su liquidez en activos alineados con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Y el escenario a medio plazo sugiere que esta tendencia no ha tocado techo, porque llega la siguiente fase de transformación del mix eléctrico español: las baterías y el almacenamiento energético.