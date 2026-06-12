La mini termosolar crece en España: se ha instalado una planta de 300 kV en el corazón manchego de Valdepeñas

Esta tecnología pionera alcanza más de 200 grados centígrados y tiene una durabilidad estimada de 20 años, además de incorporar un sistema de autolimpieza para su mantenimiento.

La inversión ha sido de 220.000 euros, financiada en más de un 60% con fondos europeos Next Generation.

El sistema, compuesto por 70 captadores solares de tecnología Micro CSP, permitirá reducir en un 60% el consumo de gas para el calentamiento de la piscina climatizada.

Valdepeñas ha instalado una mini central termosolar de 30 kV sobre la cubierta de la piscina municipal, siendo pionera en la descarbonización con tecnología española.

La localidad ciudadrealeña Valdepeñas se ha situado como pionera en su apuesta por la descarbonización con una tecnología muy 'made in Spain'. El ayuntamiento ha instalado una mini central termosolar, o lo que es lo mismo captadores solares, sobre la cubierta de la piscina municipal.

Gracias a ello reducirá una media de un 60% el consumo de gas para el calentamiento de esta piscina climatizada en el complejo deportivo de Los Llanos.

"Es la primera vez que una Administración pública instala un sistema como este", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Martín Fernández, director técnico de la andaluza CEX Eco Energy, especializada en mini centrales termosolares.

El alcalde de la localidad, Jesús Martín, ha sido el impulsor de este proyecto que se ha llevado a cabo con 70 captadores solares de tecnología Micro CSP, que permite el control total de la energía que produce, con una inversión de 220.000 euros, financiados en más de un 60% con los fondos europeos Next Generation.

Jesús Martín ha manifestado que “Valdepeñas, una vez más, se significa, y nos volvemos a poner a la cabeza de incorporar nuevas tecnologías para generar energías limpias, optimizar el gasto corriente y poder dar al usuario una temperatura adecuada en la piscina”.

En cuanto al ahorro que supone la implantación de este nuevo sistema, que utiliza la luz solar para realizar un efecto lupa, el regidor municipal ha precisado que “actualmente, estamos pagando unos 75.000 euros de gas al año para calentar la piscina, y con esto podemos ahorrar una media de un 60% en el volumen de todo el año".

"Podríamos decir que Valdepeñas se ahorraría del gasto corriente 50.000 euros del consumo de gas”. Un ahorro, al que Martín ha añadido que se sumaría la bonificación por eficiencia de energía de las administraciones públicas.

Martín Fernández ha afirmado que “estamos viendo una tecnología pionera en España, que funciona con un calentamiento directo, generando una temperatura para el calentamiento de la piscina con una tecnología pionera a nivel nacional, no existe ninguna administración pública que la tenga, y tiene una durabilidad estimada en 20 años”.

Los captadores solares, instalados en dos zonas de la terraza del complejo deportivo de Los Llanos, logran alcanzar más de 200 grados centígrados de temperatura para poder calentar el agua y lleva implantado un sistema de autolimpieza para su mantenimiento.