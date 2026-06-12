KKR y Brookfield presentan una propuesta no vinculante de compra de Acciona Energía y se dispara un 13% en Bolsa

Las claves

Las claves Generado con IA KKR y Brookfield han presentado una propuesta no vinculante para comprar Acciona Energía, filial de renovables de Acciona. Las opciones de la operación incluyen la entrada como accionistas minoritarios, la adquisición de una participación mayoritaria o la compra total de Acciona Energía. Las acciones de Acciona Energía se dispararon un 13,07% en Bolsa tras conocerse la noticia, mientras que Acciona subió un 10,37%. La familia Entrecanales, al frente de Acciona, ha contactado con varios inversores para explorar la venta total o parcial de Acciona Energía.

Los fondos estadounidenses KKR y Brookfield estarían preparando ofertas para una posible compra de la filial de renovables del grupo Acciona, Acciona Energía.

Se espera que a finales de julio se presenten propuestas no vinculantes que detallen la estructura de propiedad propuesta y la valoración indicativa de cada parte interesada.

Las posibilidades incluyen la entrada como accionistas minoritarios, una participación mayoritaria o la venta total. Aún así, mantener el statu quo también sigue siendo una opción, si no llegan a ningún acuerdo. Citi y Goldman Sachs son los coordinadores de la operación.

La compañía se ha disparado un 13,07% en Bolsa este viernes. En concreto, las acciones han finalizado la semana en los 24,22 euros por título, mientras que Acciona ha repuntado un 10,37%, hasta los 259 euros por acción, siendo las mayores subidas de todo el Ibex en un día marcado por máximos históricos en el selectivo madrileño.

Los títulos de Acciona Energía alcanzaron un precio de 24,32 euros sobre las 17.19 horas de este viernes, cerca del cierre de la sesión. Así, la capitalización de la firma se sitúa en los 7.866 millones de euros, lo que supone un incremento de 910 millones respecto al pasado jueves.

El analista de XTB, Javier Cabrera, recuerda que Acciona tiene alrededor del 91% de Acciona Energía y que ya se estaban planteando otras operaciones en relación con la firma. "De hecho, una de las posibilidades era que la compañía comprara el 9% restante que aún no poseía de Acciona Energía", apunta.

Por otro lado, otro factor que estaría impulsando la acción al alza es la decisión de este jueves comunicada por el Comité Asesor Técnico (CAT) de dejar sin cambios la composición del Ibex 35, puesto que parte del mercado esperaba una sustitución de Acciona Energía por Técnicas Reunidas.

"El problema es que Acciona Energía tiene muy poco capital flotante (la mayoría de las acciones son de Acciona) e incluso Técnicas Reunidas estaba teniendo más volumen que Acciona Energía", indicó.

El posible movimiento por parte de KKR y Brookfield se enmarca en la revisión estratégica que está llevando a cabo la compañía, según ha adelantado el diario económico 'Cinco Días' este viernes.

De este modo, tanto KKR como Brookfield se encontrarían entre los inversores contactados por la familia Entrecanales, al frente de Acciona, para realizar una posible compra en Acciona Energía, ya sea de su totalidad o de una parte. No obstante, también cabe la posibilidad de que no se produzca ningún cambio.

Fuentes de Acciona consultadas por Europa Press han optado por no hacer comentarios al respecto de estas informaciones.