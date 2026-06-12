Iberdrola asciende a David Mesonero a 'número 2' de la dirección financiera

La remodelación afecta también a otras áreas, designando 'números 2' en Control, Desarrollo Corporativo, Relación con Inversores, Financiación y Tesorería, entre otras.

Mesonero, yerno del presidente Ignacio Sánchez Galán, ha sido figura relevante en operaciones estratégicas recientes como la venta en México y la compra de ENW.

El ascenso de Mesonero se produce en el marco de una reorganización interna para dar mayor visibilidad a las direcciones adjuntas en áreas clave de la compañía.

Iberdrola ha ascendido a David Mesonero como director adjunto del área de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo, convirtiéndose en el 'número 2' bajo José Sainz Armada.

Iberdrola ha ascendido a David Mesonero, actual director de Desarrollo Corporativo del grupo, a director adjunto del director de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de la compañía, José Sainz Armada, dentro de una reorganización del organigrama de la energética.

En concreto, estos movimientos en la estructura de las áreas que cuelgan de la dirección de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo se enmarcan dentro de la estrategia de dar visibilidad en la compañía de facto a las direcciones adjuntas, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Así, entre los cambios dentro de esta remodelación figura ese nombramiento de Mesonero como 'número 2' de la dirección financiera, una de las áreas estratégicas del grupo y al frente de la que está Sainz Armada, uno de los directivos históricos en Iberdrola, según adelantaron este viernes 'Expansión' y 'El Economista'.

Actual director de Desarrollo Corporativo de la energética, Mesonero, yerno del presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, se ha erigido en los últimos tiempos en figura relevante en la compañía en operaciones como la venta del negocio en México a Cox, la compra de la británica ENW o alianzas como la de centros de datos con Echelon, entre otras.

Este baile interno en el organigrama afecta igualmente a las áreas de Control, Desarrollo Corporativo, Relación con Inversores, Financiación y Tesorería, Análisis Financiero y Gestión Capital, Sostenibilidad Corporativa y Global Business Services, que dependen todas ellas de esa dirección financiera.

Así, se visibilizan esos 'números 2' en las áreas de Control, con Charles Langan; Desarrollo Corporativo, con Miguel Gallardo; Relación con Inversores, con Isabel Sánchez; Financiación y Tesorería, con Javier Gutierrez; Análisis Financiero y Gestión Capital, con Juan Pablo Domínguez; Sostenibilidad Corporativa, con Iñigo Olaizola; y Global Business Services, con Javier Zornoza.