Los más de 1.500 millones de sobrecoste de la electricidad en Canarias se ahorrarían con subastas de eólica marina

Más de 2.400 MW de potencia en proyectos de eólica marina flotante están registrados en Canarias, aunque su desarrollo depende del lanzamiento de subastas gubernamentales.

El sureste de Gran Canaria es la zona con mayor potencial para parques eólicos marinos, y los puertos de Las Palmas y Tenerife ofrecen infraestructura logística clave.

El desarrollo de la eólica marina flotante mediante subastas permitiría reducir costes, acelerar la descarbonización y evitar apagones frecuentes en el archipiélago.

Canarias soporta un sobrecoste anual de más de 1.500 millones de euros en generación eléctrica frente a la península, debido a su dependencia de combustibles fósiles.

Las Islas Canarias podrían ser aún más 'Afortunadas' si consiguen reducir su fuerte dependencia energética, que suma un extracoste de generación eléctrica respecto a la península de más de 1.500 millones anuales (con datos de 2025) apostando por el desarrollo de la eólica marina flotante.

Esos costes extrapeninsulares son los gastos extra por producir electricidad en territorios no conectados a la red eléctrica peninsular (como Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) asumidos en un 50% en la factura de la luz de todos los consumidores y el otro 50% vía Presupuestos Generales.

El archipiélago cuenta con un esquema de generación de electricidad mucho más caro y contaminante que la Península y sufre de apagones zonales frecuentes, pese a los avances en los últimos años en instalación de nueva capacidad renovable.

Y por eso "esa subvención no iría a saco roto para pagar un combustible que hay que comprar en el exterior, sino para ayudar al desarrollo de una tecnología más eficiente, como la eólica marina", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Francisco Gómez, responsable de CCOO en Siemens Gamesa Renewable Energy.

Una ayuda que podría ponerse en marcha, si el Gobierno lanzara las subastas de eólica marina, esperadas desde hace más de un lustro. "Generaría ahorros evidentes para los consumidores canarios y aceleraría la descarbonización del archipiélago, algo imposible solo con eólica terrestre y solar", puntualiza Gómez.

Subastas 'offshore'

"Canarias debería ser la punta de lanza de los parques eólicos marinos españoles y donde se convoque la primera subasta", explican por su parte a este diario fuentes del sector eólico en el marco de la Jornada para el Desarrollo de la Energía Eólica Offshore, organizadas por CCOO en colaboración con el Gobierno insular.

El Clúster Marítimo de Canarias ha identificado el sureste de Gran Canaria como la zona de alto potencial que reúne las condiciones técnicas, energéticas e industriales más adecuadas para desarrollar el primer proyecto comercial.

Buque "turco" Gigantesco barco-central térmica flotante que el Gobierno de Canarias ha instalado de forma temporal en el Puerto de Las Palmas (Gran Canaria) para afrontar una emergencia energética y para evitar los apagones frecuentes de la isla porque arrastra un déficit de potencia eléctrica firme de unos 100 a 120 MW. Funciona quemando combustibles fósiles (fueloil o diésel) con un coste total estimado de 200 millones de euros al año. Barco "turco", central térmica flotante, frente a las costas canarias Invertia

"Hay que tener en cuenta que los vientos alisios del Atlántico que llegan hasta el archipiélago canario permiten a la eólica marina en Canarias una producción de más de 4.500 horas equivalentes anuales, factor de capacidad del 40-50%, mucho más que las tecnologías", señala el responsable de CCOO.

Canarias reúne una combinación única de necesidad energética, ventajas técnicas, consenso social y oportunidad industrial frente al resto de España, pero sin subastas, los proyectos se quedan en tramitación, en estudio o directamente desaparecen.

"Podemos tener el mejor recurso eólico del Atlántico, pero sin un procedimiento de asignación de capacidad y precio, no hay inversión ni parques operativos".

Francisco Gómez Méndez ha presentado una propuesta de un sistema 100% renovable de CCOO "que es posible, pero el primer paso es que el Gobierno lance la subasta para que se movilice la industria".

Infraestructura y logística

Canarias cuenta con infraestructuras logísticas y de construcción naval idóneas para el desarrollo de eólica marina flotante. Los puertos de Las Palmas y Tenerife están entre los que se postulan como hubs logísticos de eólica offshore, con capacidad para construcción, ensamblaje, mantenimiento y base operativa.

Su desarrollo lo convertiría en un referente a nivel europeo, no vinculada únicamente con la instalación de parques eólicos, sino también con el desarrollo del territorio desde el punto de vista industrial, de la cadena de valor y de la creación de empleo de calidad.

Mesa de la Jornada "Desarrollo de la energía eólica Offshore", con Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria Las Palmas, Bernardino Santana, director corporativo de Canarias del Grupo Boluda, Abel Méndez, director comercial de Navantia Seaenergies, Mikel Tabar, responsable de Estrategia de Ventas Eólica Offshore Flotante de Siemens Gamesa Renewable Energy y Raquel Márquez Fernández, responsable de política Industrial de CCOO. CCOO

CCOO también señaló que el éxito del desarrollo de la eólica marina en Canarias dependerá en gran medida de la capacidad de generar aceptación social y de construir un modelo basado en el diálogo, la planificación y la convivencia entre sectores.

Con esa idea, se debatió durante la jornada en donde turismo, pesca y promotores pusieron sobre la mesa la importancia de desarrollar proyectos desde la escucha activa, la confianza, la transparencia y la participación de los sectores implicados

Punto de partida

En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó una hoja de ruta de eólica marina en España, pero todo sigue en punto muerto. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) se aventuró a asegurar que el Gobierno podría lanzar la primera subasta en el primer trimestre de 2027.

Aun así, Canarias lleva años construyendo un modelo que agrupa a más de 40 entidades, entre administraciones, empresas, centros tecnológicos y universidades, y que lleva trabajando años para preparar el terreno.

El puerto de Arinaga y la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) ya funcionan como banco de ensayos en mar abierto, con reserva y experiencia que pocos territorios europeos pueden ofrecer.

Distintas multinacionales y consorcios energéticos han llegado a registrar más de 2.400 MW (2,4 GW) de potencia distribuidos en más de una veintena de proyectos. La inmensa mayoría de la potencia se concentra en el este y sureste de Gran Canaria, seguida de propuestas en Tenerife y Lanzarote.

La tecnología predominante, debido a la gran profundidad de las aguas canarias a pocos kilómetros de la costa, prácticamente el 100% de los grandes proyectos presentados se basan en tecnología eólica flotante.

Los que se han ido presentando a lo largo de los últimos años son los siguientes, sin que por ello se asegure que sigan en vigor: