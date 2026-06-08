Iberdrola invertirá casi 4.500 millones de euros en redes eléctricas en el estado de Bahía (Brasil) hasta 2030

Iberdrola, presente en Brasil desde hace casi tres décadas, es la compañía que más invierte en infraestructuras eléctricas en el país y da servicio a más de 40 millones de personas.

Bahía recibirá el 50% de las inversiones en redes eléctricas de distribución previstas por Neoenergia en los próximos cinco años, tras la renovación de concesiones por 30 años más.

El plan contempla la construcción de 54 nuevas subestaciones, más de 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 42.000 kilómetros de redes de media tensión.

Iberdrola invertirá cerca de 4.500 millones de euros en redes eléctricas en el estado de Bahía, Brasil, hasta 2030 a través de su filial Neoenergia Coelba.

Iberdrola refuerza su apuesta por la electrificación en Brasil con un plan de inversiones de cerca de 25.000 millones de reales (casi 4.500 millones de euros) en infraestructuras eléctricas en el estado de Bahía hasta 2030.

El plan, llevado a cabo a través de su filial Neoenergia Coelba, incluye 54 nuevas subestaciones, más de 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 42.000 kilómetros de redes de media tensión.

Con ello, el estado de Bahía recibirá el 50% de las inversiones en redes eléctricas de distribución previstas en los próximos cinco años por la filial brasileña de Iberdrola, Neoenergia, que alcanzarán los 50.000 millones de reales (9.000 millones de euros) tras la reciente renovación de sus concesiones de distribución en el país.

El anuncio ha sido realizado por el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, durante su discurso de apertura en la Bahia Farm Show, la mayor feria agrícola de Brasil.

A la inauguración del evento, en el que Neoenergia participa desde hace más de una década, también han acudido el vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo Alckmin; el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y el de Agricultura y Ganadería, André de Paula; el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, y el senador de Bahía, Jaques Wagner, entre otras autoridades y representantes institucionales, así como el CEO de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Ignacio Galán ha recordado que la firma de la renovación de las concesiones de distribución por 30 años más, el pasado mes de mayo, “ha sido clave para garantizar la previsibilidad mediante una normativa que fomenta las inversiones en un marco de seguridad jurídica, como el que se mantiene en Brasil, impulsando así el inicio de un nuevo ciclo de inversiones”.

Electrificación

Durante su intervención, Ignacio Galán ha puesto de relieve el papel de la electrificación para avanzar hacia un modelo energético más competitivo, autosuficiente, seguro y sostenible.

Y ha destacado que las inversiones en infraestructuras eléctricas son “un auténtico motor de desarrollo”, empleo y dinamización de la economía local gracias a las compras de equipos, la creación de nuevas industrias y la formación de profesionales.

Por ello, y en el contexto del incremento previsto de las inversiones en el estado, el presidente ejecutivo de Iberdrola ha mostrado su confianza en que “Bahía siga siendo protagonista del crecimiento de Brasil”.

Iberdrola está presente en Brasil desde hace casi tres décadas y da servicio a más de 40 millones de personas a través de Neoenergia.

La filial brasileña del Grupo, presente en 18 estados y en el Distrito Federal, es el primer grupo de distribución eléctrica y la compañía que más invierte en infraestructuras eléctricas en el país.

“Brasil es un mercado estratégico para Iberdrola”, ha afirmado Galán.

La trayectoria de Iberdrola en Brasil comenzó en 1997 con la integración de las distribuidoras Coelba (en Bahía) y Cosern (en Rio Grande do Norte). Desde entonces, la compañía ha invertido en el país más de 120.000 millones de reales (20.000 millones de euros).