El Gobierno lanza ayudas por 115 millones para proyectos innovadores de ahorro y eficiencia energética

Las ayudas valorarán la eficiencia, innovación y el impacto socioeconómico, favoreciendo especialmente a zonas de reto demográfico y transición justa.

Podrán beneficiarse empresas, universidades, sector público, comunidades de propietarios y entidades del tercer sector, entre otros.

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y abarcan cuatro subprogramas: movilidad sostenible, sector industrial, renovación de edificios terciarios y sustitución de generadores de frío.

El Gobierno lanza ayudas por 115 millones de euros para proyectos innovadores de ahorro y eficiencia energética a través del programa Innovae.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha lanzado 115 millones en ayudas, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), para proyectos innovadores de ahorro y eficiencia energética.

Así lo dicta la orden de bases del Programa de proyectos singulares innovadores de ahorro y eficiencia energética (Innovae) publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y se instrumentalizarán como una subvención a percibir por las entidades beneficiarias, con carácter definitivo.

Y se hará una vez se verifique la ejecución del proyecto y se certifiquen, en tiempo y forma, los costes elegibles incurridos y el cumplimiento de la actuación subvencionable, informó el Ministerio.

Para valorar las solicitudes del programa de proyectos Innovae, se tendrá en cuenta su eficiencia -el coste del proyecto con relación al ahorro-, la intensidad de la ayuda solicitada con relación al ahorro, el grado de innovación y el nivel de desarrollo tecnológico, y los beneficios socioeconómicos, de modo que habrá mayor puntuación para las zonas de reto demográfico o transición justa.

Asimismo, los beneficiarios podrán ser, en función del subprograma, empresas, personas físicas que desarrollen actividades económicas, universidades, centros de investigación y desarrollo, consorcios y agrupaciones empresariales, el sector público, empresas de servicios energéticos, comunidades de propietarios, asociaciones, fundaciones y entidades del tercer sector.

En concreto, el programa se divide en cuatro subprogramas: movilidad sostenible (30 millones), sector industrial (30 millones), renovación en profundidad de edificios del sector terciario para que sean cero emisiones (30 millones) y sustitución de generadores de frío (25 millones).

La intensidad máxima de las ayudas variará en función de la región en la que radique el proyecto y la tipología del beneficiario.

Movilidad e industria

El subprograma de movilidad sostenible tiene el objetivo de fomentar actuaciones que reduzcan desplazamientos o mejoren la eficiencia energética en el transporte.

Para ello, se subvencionarán las actuaciones innovadoras que eviten desplazamientos, fomenten el cambio modal entre modos de transporte a otros más eficientes, promuevan los viajes compartidos, desarrollen aplicaciones digitales que minimicen el consumo energético vinculado a la movilidad o generen un ahorro de energía final y una mayor eficiencia energética en el transporte por carretera.

Entre los requisitos, se exige al menos un ahorro de 60 toneladas equivalente de petróleo (tep) al año, un coste mínimo elegible de 200.000 euros por proyecto y se fija una ayuda máxima de 4,5 millones por proyecto.

El plazo de ejecución se ha establecido de 18 meses.

Mientras, el subprograma de sector industrial subvencionará actuaciones de mejora de la tecnología de los procesos industriales que reduzcan el consumo de energía final gracias a la eficiencia energética. Se requiere un ahorro mínimo de energía del 20% en los proyectos.

El coste mínimo elegible es de 100.000 euros; y la ayuda máxima, de dos millones.

Además, se ha establecido un equivalente financiero máximo de cuatro Meuro/ktep de ahorro de energía final. El plazo máximo de ejecución será de 24 meses.

Edificios y refrigeración

Por su parte, el subprograma destinado a la renovación en profundidad de edificios existentes del sector terciario para ser edificio cero emisiones, las actuaciones deberán englobar dos o más de las siguientes tipologías.

Entre ellas la mejora de la envolvente térmica, incorporación de tecnologías eficientes en la ventilación y en la distribución y emisores térmicos, o la mejora de la iluminación interior.

También se incluyen incorporación de tecnologías de automatización y control, instalación de equipos que generen electricidad, calor o frío a partir de fuentes de energías renovables e incorporación de equipos de digitalización.

Entre los requisitos se encuentra conseguir una calificación energética A o B, un ahorro mínimo de la energía primaria del 60% y un 20% de la energía final, un coste mínimo elegible de un millón de euros y una ayuda máxima de tres millones. El plazo máximo de ejecución será de 24 meses.

Finalmente, en el subprograma de sustitución de grandes sistemas de refrigeración por compresión mecánica, serán subvencionables las actuaciones de sustitución de compresores de más de 100 kW por renovación por nuevos sistemas de compresión y por conexión a redes de distribución de frío.

Se incluirán como subvencionables los sistemas de refrigeración y el conjunto de partidas inherentes al proyecto de renovación de los sistemas de refrigeración o climatización, como son los equipos de condensación, los sistemas de regulación, monitorización, control, telegestión y gestión de la instalación.

En cambio, no serán subvencionables las instalaciones de generación de frío por absorción y adsorción ni las instalaciones frigoríficas renovadas que tengan un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) igual o superior a 150.

El ahorro mínimo de los proyectos tendrá que ser del 20%. El coste mínimo es de 100.000 euros por proyecto y la ayuda máxima se ha establecido en dos millones de euros. El plazo máximo de ejecución será de 18 meses.