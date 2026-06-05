Nortegas nombra a Antonio Nievas como nuevo director general de Biometano

Este nombramiento refuerza la apuesta estratégica de Nortegas por liderar la transición energética en España a través de los gases renovables.

El objetivo de Nievas será construir y operar a largo plazo el portfolio de plantas de biometano de Nortegas, impulsando más de 3,5 TWh/año de gas verde.

Nievas cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en el sector de infraestructuras y energías renovables, especialmente en Europa y América.

Nortegas ha nombrado a Antonio Nievas Guadix como nuevo director general de la Unidad de Negocio de Biometano y miembro del comité ejecutivo del Grupo.

Nortegas ha anunciado la incorporación como nuevo director general de la Unidad de Negocio de Biometano y miembro del comité ejecutivo del Grupo a Antonio Nievas Guadix, con el objetivo de "potenciar el liderazgo de la segunda distribuidora de gas natural de España en gases renovables".

En un comunicado, la compañía ha informado de que el directivo cuenta con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo y gestión de plataformas de infraestructuras y energías renovables en Europa y América.

Desde su nuevo cargo, Nievas asumirá la dirección general de la unidad de negocio de Biometano "con la misión de construir y operar a largo plazo el portfolio de plantas de biometano de la compañía".

Bajo su liderazgo, han añadido, Nortegas Renovables "impulsará la puesta en marcha de más de 3,5 TWh/año de gas verde, consolidando al grupo como un operador de referencia en el mercado español".

Nievas Guadix es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y cuenta con trayectoria internacional de más de dos décadas en la gestión ejecutiva y operativa de grandes proyectos de generación de energía renovable, infraestructuras críticas y sostenibilidad.

Máster en Ingeniería Civil, posee un MBA, especialización en Financiación e Inversión en Energías Renovables y ha cursado el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) del IESE Business School.

A lo largo de su carrera profesional, Nievas ha desempeñado puestos de máxima responsabilidad global en multinacionales del sector energético y de infraestructuras, liderando el ciclo completo de activos desde su desarrollo técnico y construcción hasta la optimización operativa.

Destaca, de manera muy significativa, su experiencia internacional en mercados altamente regulados y competitivos como Europa y las Américas.

Tras dar a conocer su incorporación, el CEO de Nortegas, Juan Villar, ha afirmado que el directivo "se incorpora para liderar el desarrollo de esta Unidad de Negocio con el objetivo de seguir impulsando el biometano como una de las grandes apuestas de futuro del grupo ya que se trata de un ámbito clave para todos nosotros, tanto por su potencial de crecimiento como por el papel que juega en la evolución de nuestras infraestructuras en el contexto de la transición energética".

Por su parte, Nievas ha señalado que para él "es un orgullo" incorporarse al equipo de Nortegas "en un momento tan decisivo para el futuro energético".

Ha subrayado que "el biometano es ya una realidad industrial que no solo descarboniza nuestra economía de forma eficiente aprovechando las infraestructuras existentes, sino que ofrece la mejor solución ambiental para el tratamiento y valorización del residuo orgánico".

"Afronto este reto con el objetivo de escalar de forma decidida nuestra capacidad de producción e inyección en red junto a un gran equipo comprometido con esta transformación", ha aseverado.

Desde Nortegas han destacado a su vez que este nombramiento "responde a la decidida apuesta estratégica del grupo por liderar la transición energética en España a través de los gases verdes".