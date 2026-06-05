España dispara sus importaciones de crudo un 15,8% en abril, con EEUU liderando el suministro

Las importaciones de países OPEP crecieron un 56,9%, representando el 41,4% del total, mientras África fue la principal zona de abastecimiento con el 36,7%.

Las importaciones desde Oriente Próximo cayeron un 17,1%, representando solo el 4,2% del suministro, afectadas por el conflicto en Irán.

Estados Unidos se consolidó como principal proveedor, aportando el 14,9% del total, pese a un descenso interanual del 4,6%.

Las importaciones de crudo a España se situaron en 5,556 millones de toneladas en abril, disparándose así un 15,8% con respecto al mismo mes del año pasado.

Y Estados Unidos es el principal suministrador, con el 14,9% del total, mientras que las llegadas desde Oriente Próximo representaron apenas el 4,2% del total del suministro, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En concreto, el crudo que llegó a España en el cuarto mes de 2026 con origen en Oriente Próximo, con el conflicto bélico en Irán habiendo ya estallado el 28 de febrero tras el ataque de Israel y Estados Unidos, ascendió a 232.000 toneladas, un 17,1% menos que en el mismo mes del año anterior.

Oriente Próximo es la principal zona afectada ahora por el conflicto en Irán y que ha salpicado al comercio por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más importantes del mundo para el transporte marítimo, ya que por allí pasa el petróleo y el gas procedentes de los países del Golfo, circulando en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

El crudo llegado de esa zona el pasado mes de marzo procedió todo de Arabia Saudí, mientras que el procedente de Irak, el otro principal país de la zona que suministra crudo a España, volvió a ser nulo en este mes, al igual que en marzo.

Mientras, Estados Unidos, con 829.000 toneladas y el 14,9% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en abril, a pesar de registrar un descenso interanual del 4,6%.

Le siguieron Libia, con 649.000 toneladas y el 11,7% del total, que aumentó sus entregas un 35,9% respecto a abril de 2025, y México, con 637.000 toneladas y el 11,5% del total. En el mes se importaron 30 tipos de crudo originarios de 18 países.

Países OPEP

Por su parte, las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP aumentaron en el mes un 56,9% frente a abril del año pasado y representaron el 41,4% del total.

Únicamente disminuyeron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Argelia (-25,5%) y Arabia Saudí (-17,1%). Mientras, las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyen en el mes un 2,2% y representaron el 58,6% del total.

Por áreas geográficas, África, con un incremento del 54,2% frente a abril de 2025, fue la principal zona de abastecimiento en el mes, con el 36,7% del total. Le siguieron América del Norte, con un 26,4% del total; América Central y del Sur, con el 19,7%; Europa y Euroasia, con el 13%; y Oriente Medio, con el 4,2%.