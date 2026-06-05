Entrecanales (Acciona) descarta lanzar una opa de exclusión para que su filial de energía deje de cotizar en bolsa

Acciona apuesta por seguir invirtiendo y mantener a su filial cotizada para preservar el acceso a los mercados de capitales y reforzar la transparencia financiera.

Acciona Energía ha perdido un 23% de su valor en bolsa desde su debut en 2021, pero cerró 2025 con un beneficio neto de 655 millones de euros, un 83,5% más que el año anterior.

La decisión se toma en un contexto de baja rentabilidad para los minoritarios y después de analizar distintos escenarios estratégicos.

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, descarta lanzar una opa de exclusión para que Acciona Energía deje de cotizar en bolsa.

El presidente ejecutivo de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha despejado una de las principales incógnitas que rodeaban el futuro de su filial renovable, durante la celebración de la Junta anual de Accionistas.

Ante la pregunta de un minoritario, la matriz, que posee el 91,108%, ha descartado definitivamente la posibilidad de excluir de bolsa a Acciona Energía, una opción que durante meses llegó a figurar entre los distintos escenarios estratégicos que analizaba el grupo.

"Hemos explicado de manera repetida en el mercado, y es la decisión estratégica del Consejo en cuanto a las necesidades de recursos, que las necesidades de la compañía es continuar invirtiendo, algo que se contrapone naturalmente con los dividendos", ha contestado por las críticas por la baja rentabilidad de la compañía.

"El Consejo de Administración y el mercado estiman que, en este momento, es más sensato la distribución de menores dividendos y la utilización de nuestros recursos económicos para seguir creciendo y aún así aumentar nuestro nivel de apalancamiento".

Estas palabras apuntan a que la vía de la exclusión de bolsa ha quedado ya fuera de la hoja de ruta, pese a que hace solo cuatro semanas, se publicó en varios medios que Acciona estaba trabajando con Goldman Sachs como con Citi para llevar a cabo esta posibilidad.

El accionista minoritario destacó que "Acciona matriz capitalizaba en ese momento 7.000 millones de euros y ahora 13.300 millones, el Ibex 35 rondaba los 8.900 puntos y hoy más de 18.000 y Acciona Energía valía 8.800 millones y ahora capitaliza 7.350 millones".

"Y por eso, los pequeños accionistas tenemos minusvalías en nuestra inversión, sólo hemos recibido en estos cuatro años 1,52 euros la acción en dividendos, y por eso pedimos una opa de exclusión para premiar a los minoritarios", se quejaba.

Pérdida del 23% del valor

Hace solo cinco años (el 1 de julio de 2021) que Acciona Energía debutaba en bolsa con un precio de salida de 26,73 euros, y que horas después ascendía un 7% hasta los 28,69 euros al cierre. Sin embargo, este jueves, 4 de junio, cerraba a 22,40 euros, un 23% menos.

Así que el descarte de que la matriz compre el 9% restante responde, en parte, a un entorno financiero que continúa penalizando las operaciones corporativas de gran tamaño, especialmente aquellas que implican un esfuerzo significativo de capital.

Continuar en el IBEX 35 Antonio Castelo, especialista en Mercados de Renta Variable en iBroker Global Markets, explica a EL ESPAÑOL-Invertia que "por el lado de las posibles salidas que podría decidir el Consejo de la CNMV este 11 de junio, no veo un candidato clarísimo y limpio, precisamente porque ahí domina la liquidez. Si tuviera que señalar los nombres más expuestos, hablaría de valores de la parte baja del índice, Solaria es uno de los más vigilados, con Sacyr y Acciona Energía, que suelen aparecer en el radar cuando se habla del tramo más débil del selectivo, aunque aquí sería prudente: su menor peso no implica automáticamente peor encaje".

La eventual exclusión de Acciona Energía habría requerido una prima relevante sobre su cotización, en un momento en el que el coste del capital sigue siendo elevado y la visibilidad regulatoria, aunque más estable, aún presenta elementos de incertidumbre.

Además, mantener la filial cotizada permite a Acciona preservar una vía de acceso a los mercados de capitales en condiciones potencialmente más favorables a medio plazo, así como reforzar la transparencia y disciplina financiera del negocio energético, un aspecto cada vez más valorado por los inversores institucionales.

"Nosotros pensamos seguir manteniendo el foco en el crecimiento a futuro de la compañía y en la capacidad de inversión", concluía el presidente de Acciona.

La decisión también se enmarca en un contexto de reajuste de expectativas en el sector renovable. Tras varios ejercicios de fuerte expansión y valoraciones exigentes, las compañías han tenido que adaptar sus estrategias a un nuevo ciclo caracterizado por tipos de interés más altos, cuellos de botella en la cadena de suministro y una mayor selectividad en las inversiones.

Previsión de futuro

En este escenario, la prioridad pasa por optimizar el balance, mejorar la rentabilidad de los activos y asegurar la ejecución de la cartera en desarrollo.

Acciona Energía cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 655 millones de euros, lo que supone un incremento del 83,5% respecto al año anterior, impulsado por su plan de rotación de activos.

Acciona Energía sigue siendo uno de los principales vehículos del grupo para canalizar su crecimiento en energías limpias. La compañía cuenta con una amplia cartera de proyectos internacionales y una posición consolidada en tecnologías como la eólica y la solar.

Con la exclusión ya descartada, el foco del mercado se desplaza ahora hacia otras posibles palancas estratégicas.

Entre ellas, la rotación de activos, la entrada de socios financieros en proyectos concretos o incluso ajustes en el ritmo de inversión para adaptarse a las nuevas condiciones de mercado.

En todo caso, la decisión de mantener a Acciona Energía en bolsa aporta certidumbre a los inversores y cierra una etapa de especulación sobre el futuro corporativo de la filial.

A partir de ahora, el reto para el grupo será demostrar su capacidad para generar valor en un entorno más exigente, en el que la disciplina financiera y la ejecución operativa serán determinantes.