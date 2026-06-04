El mayor intermediario de petróleo Trafigura dispara un 168% sus ganancias semestrales por la crisis de Oriente Próximo

El mercado petrolero está en un "punto de inflexión" debido al conflicto en Oriente Próximo y altos niveles de inventario, pero se prevé un déficit de suministro a medio plazo.

Los dividendos declarados por Trafigura alcanzan un récord de 3.050 millones de dólares, un 5% más respecto al ejercicio anterior.

El resultado semestral es el tercero más alto en la historia de la compañía, impulsado por la crisis en Oriente Próximo.

Trafigura ha registrado un beneficio neto semestral de 4.064 millones de dólares, un 168% más que el año anterior.

Trafigura, el segundo mayor comerciante mundial de materias primas, ha cerrado el primer semestre de su año fiscal, que concluyó el pasado 31 de marzo, con un beneficio neto atribuido de 4.064 millones de dólares (3.500 millones de euros).

Esto supone una mejora interanual del 168% y el tercer mejor resultado semestral de toda su historia.

De hecho, el beneficio anotado por Trafigura entre octubre de 2025 y marzo de 2026 ha superado en un 50% el contabilizado por la empresa en el conjunto de su anterior ejercicio fiscal.

Y solo se sitúa por detrás de los resultados anotados en el último semestre de su año fiscal 2022 y el primero del ejercicio 2023, cuando los mercados energéticos se vieron presionados por la guerra de Ucrania.

De este modo, Trafigura ha elevado el valor de los dividendos declarados para acciones ordinarias hasta un récord de 3.050 millones de dólares (2.627 millones de euros), una cantidad un 5% superior a la abonada durante todo el anterior año fiscal.

Esto representa el abono de 122 dólares por acción en el semestre, frente a 116,4 dólares en todo el anterior ejercicio.

"Cuando las cadenas de suministro se ven sometidas a presión, nuestros equipos trabajan con mayor ahínco y rapidez para identificar soluciones y gestionar el aumento de los riesgos", ha defendido Richard Holtum, consejero delegado de Trafigura.

"Nuestros resultados se deben a la complejidad y el coste de ofrecer dichas soluciones, y no a la subida de los precios de las materias primas".

"Tras un primer trimestre muy sólido, una parte sustancial de los beneficios del periodo ya estaba asegurada antes del inicio del conflicto en Oriente Medio, lo que dejó al grupo en una buena posición para responder cuando cambiaran las condiciones", comentó Stephan Jansma, director financiero de Trafigura.

Por otro lado, Jansma ha advertido de que el mercado petrolero se encuentra "en un punto de inflexión", ya que la respuesta relativamente moderada de los precios a la crisis de Oriente Próximo y el bloqueo de Ormuz se debió en parte a que se comenzó 2026 con inventarios de petróleo en niveles prácticamente récord.

Esto creó cierto margen de seguridad, además de que algunos cargamentos en tránsito pueden permanecer en el mar durante meses, creando un inventario flotante, junto con la liberación récord de reservas estratégicas de petróleo por parte de los países de la OCDE.

"Todos estos factores han dado algo de tiempo al mercado, y, por lo tanto, los precios se mantienen relativamente estables", ha señalado el director financiero de Trafigura.

También ha advertido de que, si bien se pudiera llegar a un acuerdo de paz inminentemente, restablecer la producción y los flujos de transporte marítimo a los niveles previos al conflicto llevará meses, no semanas. "Esto significa que continuaremos con un déficit de suministro", ha advertido.