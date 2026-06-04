Grieta europea en la 'flota de la sombra' rusa: hay aseguradoras de la UE que financian ese comercio de crudo de Moscú

Aumentan las acciones directas, como la interceptación de buques por Francia y Reino Unido, mientras persiste la incertidumbre sobre la eficacia real de las sanciones en los ingresos petroleros rusos.

La opacidad del modelo, con cambios de bandera y entidades pantalla, dificulta el control y permite que el crudo ruso siga llegando al mercado internacional.

Intermediarios y entidades financieras europeas facilitan que petroleros sancionados accedan a servicios clave como el seguro marítimo, sorteando restricciones.

A pesar de las sanciones europeas, parte de la 'flota de la sombra' rusa que transporta crudo sigue operando con seguros respaldados por mecanismos financieros europeos.

Hasta ahora, el objetivo de Bruselas es asfixiar los ingresos petroleros de Rusia con paquetes de sanciones y prohibiciones de importar sus productos.

Sin embargo, se enfrenta a una paradoja incómoda: parte de la infraestructura que permite a Moscú seguir exportando crudo podría estar operando, indirectamente, a través de los propios mercados financieros europeos.

Aunque más de 600 buques de la denominada 'flota de la sombra' rusa están hoy bajo sanción de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, analistas y responsables políticos advierten de que el sistema no es hermético.

Según estas evaluaciones, numerosos petroleros que transportan crudo ruso sujeto a restricciones continúan operando con coberturas de seguro que, en última instancia, estarían respaldadas por capital o mecanismos financieros vinculados a Europa, según adelanta Politico.

El eurodiputado Ville Niinistö, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo ante la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Rusia, describe un entramado complejo de intermediación.

Sorteando las sanciones

“La flota paralela (de la sombra) utiliza intermediarios y, en última instancia, organizaciones bancarias europeas y occidentales para canalizar dinero y básicamente lavar los seguros a través de estos intermediarios”, señala.

Este circuito permitiría a buques sancionados sortear uno de los pilares clave del régimen restrictivo: el acceso a seguros marítimos.

El dato resulta especialmente relevante en un contexto en el que Rusia ha construido un sistema asegurador alternativo. Según el Atlantic Council, think tank estadounidense fundado y especializado en asuntos internacionales, a comienzos de 2026 cerca de un tercio de los petroleros que cruzaban el Báltico operaban con seguros emitidos por entidades rusas sancionadas.

Esos seguros se han ido consolidando una red paralela fuera del sistema global de Protección e Indemnización (P&I). Sin embargo, el resto de petroleros han mantenido la persistencia de vínculos financieros con Occidente, lo que sugiere que esa autonomía es, en parte, más aparente que real.

Esta “zona gris” complica la estrategia de Bruselas justo cuando prepara su vigésimo primer paquete de sanciones. El objetivo ya no es solo añadir buques a la lista negra, sino desmantelar la red de servicios que sostiene la operativa: aseguradoras, bancos, registros marítimos y proveedores logísticos.

El problema es que parte de esa infraestructura sigue teniendo ramificaciones dentro del propio sistema financiero europeo.

La dificultad radica en la opacidad del modelo. La flota en la sombra se caracteriza por estructuras de propiedad difusas, cambios constantes de bandera, manipulación de datos de geolocalización y transferencias de carga en alta mar.

A ello se suma el uso de jurisdicciones intermedias y entidades pantalla que diluyen el rastro financiero, facilitando que los flujos económicos terminen pasando, directa o indirectamente, por canales occidentales.

Detenciones en suelo europeo

Mientras tanto, la presión sobre el sistema exportador ruso se intensifica en otros frentes. El endurecimiento de sanciones, las interceptaciones en rutas clave como el Canal de la Mancha y los estrechos europeos, y las operaciones ucranianas contra petroleros han elevado los costes y riesgos operativos.

Francia, con apoyo del Reino Unido, interceptó el domingo pasado el petrolero Tagor en el Atlántico, enarbolando bandera falsa, en una señal de que Europa está dispuesta a pasar de las sanciones financieras a la acción directa.

Sin embargo, el impacto de estas medidas podría verse limitado si no se cierran las grietas internas. Los datos muestran que, en febrero de 2026, el 56% de las exportaciones de crudo ruso dependían de buques de la flota de la sombra sancionada.

Con esta detención, Francia ya lleva tres buques vinculados a la flota fantasma rusa desde septiembre de 2025, y Reino Unido ha denunciado casi 200 buques de esa red en aguas británicas, aunque no los ha abordado.

Dinamarca, Suecia, Polonia, Finlandia y Estonia también han intensificado inspecciones, controles de seguros y medidas de disuasión.

Sin embargo, esas acciones no siempre se contabilizan como “interceptaciones” en sentido estricto.

Incertidumbre de los ingresos rusos

En definitiva, que a pesar del creciente cerco, Moscú sigue encontrando vías para colocar su petróleo en el mercado internacional. Las implicaciones no son solo geopolíticas, sino también económicas.

Las previsiones de ingresos petroleros rusos para 2026 oscilan entre 46.000 y 146.000 millones de dólares, una horquilla que refleja precisamente la incertidumbre sobre la eficacia real de las sanciones.

En este contexto, la capacidad de Rusia para seguir accediendo, aunque sea de forma indirecta, a servicios financieros vinculados a Europa podría marcar la diferencia.

Más allá del debate económico, el fenómeno plantea una cuestión de coherencia regulatoria. La UE busca frenar la financiación de la guerra en Ucrania, pero parte del ecosistema que pretende desmantelar podría seguir operando bajo su propia jurisdicción o influencia financiera.

El pulso, por tanto, ya no se libra únicamente en el mar o en los mercados energéticos, sino también en los circuitos invisibles de la financiación global.

Y es ahí donde se juega una de las batallas más decisivas, y menos visibles, de la estrategia occidental contra el petróleo ruso.