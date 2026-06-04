Entrecanales (Acciona): "Es un alto precio depender de combustibles importados, es una vulnerabilidad"

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Acciona Energía, José Manuel Entrecanales, destacó la vulnerabilidad estratégica de depender de combustibles importados y defendió la apuesta por las energías renovables. La CEO, Arantza Ezpeleta, subrayó que la generación de electricidad renovable se ha convertido en un activo económico y geopolítico de primer orden, especialmente en contextos de inestabilidad. Por primera vez, la Unión Europea generó más electricidad de fuentes eólica y solar que de fuentes no renovables, lo que la compañía considera un punto de inflexión estructural. La Junta de Accionistas de Acciona Energía aprobó el pago de un dividendo de 0,03 euros por acción, un plan de entrega de acciones a consejeros ejecutivos y la reelección de KPMG como auditor.

El presidente de Acciona Energía, José Manuel Entrecanales, y la CEO, Arantza Ezpeleta, han coincidido este jueves en defender la apuesta de la compañía por las energías renovables frente a la "vulnerabilidad estratégica" que supone la dependencia de los combustibles fósiles.

Y, más aún en un contexto que han tildado de complejo, atípico, volátil y con discursos que parecían superados.

"Hemos aprendido a un alto precio que la dependencia de combustibles importados es una vulnerabilidad estratégica de primer orden. Generar electricidad renovable ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un activo de seguridad nacional", ha sostenido Entrecanales durante su intervención en la Junta General de Accionistas de 2026.

El presidente de Acciona Energía ha definido el momento actual a nivel internacional y energético como "exigente", "complejo", "atípico" y "más volátil" y ha llamado a "recordar los fundamentos" que llevaron a la empresa a apostar hace más de 30 años por las energías renovables, "cuando casi nadie lo hacía".

"El tiempo nos ha dado la razón", ha afirmado, antes de apuntar que esa apuesta por la transición energética no es ideológica, sino científica y económica.

Además, ha señalado como factores estructurales que van a configurar el sector a una nueva geopolítica de la energía, la electrificación acelerada de la demanda y la maduración financiera del mismo.

Finalmente, ha observado "un punto de inflexión" que marca la transición de un mercado basado en "el crecimiento por el crecimiento" a otro donde "lo que se prima es la pura creación de valor".

Y ha concluido que "la transición energética es, sin duda, un movimiento estructural de los que avanzan en silencio" y no se detienen, en contraste con los movimientos de ciclo corto, que "hacen ruido y ocupan titulares".

Ambiciosos pero prudentes

En esa línea se ha expresado Arantza Ezpeleta, quien ha destacado que, cuando los mercados se tensionan y las cadenas de suministro se vuelven frágiles, "el valor de generar electricidad a partir del sol, del viento o del agua, en el propio territorio, sin volatilidad asociada al combustible, deja de ser una aspiración para convertirse en un activo económico y geopolítico de primer orden".

"2025 se ha desarrollado en un escenario internacional marcado por la inestabilidad, la fragmentación geopolítica y discursos que creíamos superados", ha advertido.

Pero también ha sido el año en el que, "por primera vez en la historia", el conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea generó más electricidad a partir de eólica y solar que de fuentes no renovables.

Ezpeleta considera que esto "no es un hito simbólico", sino "un punto de inflexión estructural", y que "la certidumbre energética es una ventaja competitiva" y una "vía eficaz" para avanzar en los compromisos de descarbonización de la compañía.

"De cara a 2026, somos ambiciosos pero prudentes", con los esfuerzos centrados en avanzar en las operaciones de rotación, asegurar la plena puesta en marcha de activos clave y afianzar la nueva senda de crecimiento "ambicioso, alcanzable y rentable", alineado con las nuevas capacidades de ejecución y el contexto de mercado, añade.

Dividendos

La Junta General de Accionistas de Acciona Energía ha aprobado este jueves todos los acuerdos propuestos, entre los que se encuentran el pago de un dividendo de 0,03 euros por acción, un plan de entrega de acciones dirigido a consejeros ejecutivos y la reelección de KPMG como auditor de cuentas.

Así, por un lado, los accionistas han votado a favor de la aplicación del resultado del ejercicio 2025, que incluye el pago de un dividendo por importe bruto de 0,03 euros por acción, lo que equivale a más de 9,74 millones de euros y que será abonado el próximo 18 de junio, a través de las entidades participantes en Iberclear.

Por otro, ha recibido el visto bueno el Plan 2026-2030 de entrega de acciones dirigido a consejeros ejecutivos de Acciona Energía, con una duración de cinco años y un número máximo de acciones que podrán ser asignadas a los beneficiarios cifrado en 50.000.

Además, ha salido adelante la reelección como auditor de cuentas de KPMG para 2026 y su nombramiento como auditor para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

A esto se suma la aprobación de otros acuerdos que contenía el orden del día, como la política de remuneraciones de los consejeros para el trienio 2027-2029, la aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados de 2025 y la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

También han recibido el voto mayoritario a favor el informe anual sobre remuneraciones de 2025, la facultad para adquirir acciones propias y la delegación para emitir valores convertibles en acciones por un importe máximo de 3.000 millones de euros en un plazo de cinco años, y la posibilidad de aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta un máximo de 162.380.915 euros, entre otras propuestas.

Durante la junta solo ha intervenido un accionista, poseedor de 500 acciones, que ha criticado que los accionistas minoritarios tienen "minusvalías" en su inversión y ha dicho no entender que la empresa solo dé un dividendo de tres céntimos ante los beneficios generados.

"En este momento es más sensato la distribución de menores dividendos y la utilización de nuestros recursos económicos para seguir creciendo y aún así aumentar nuestro nivel de apalancamiento en la expectativa de este año. No es difícil de entender; puede usted no estar de acuerdo, pero de entender es fácil", ha respondido Entrecanales, quien ha afirmado que el foco se mantendrá sobre el crecimiento a futuro y sobre la capacidad de inversión y el apalancamiento en los próximos años.