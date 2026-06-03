Locura en África con el cierre de Ormuz: se multiplican las inversiones en nuevas refinerías para sustituir al petróleo árabe

El desarrollo enfrenta retos como contratos internacionales de venta de crudo, problemas logísticos, robo, vandalismo y devaluaciones monetarias que elevan los costes.

Otros países como Ghana, Angola y Argelia también avanzan en proyectos de refino para fortalecer su industria local y retener más valor añadido.

Nigeria lidera esta transformación con la megarefinería Dangote, capaz de procesar 650.000 barriles diarios y posicionar al país como exportador de productos refinados.

El cierre del estrecho de Ormuz ha impulsado a varias naciones africanas a invertir en nuevas refinerías para reducir su dependencia del petróleo árabe.

Producir diésel, gasolina y queroseno y no sólo extraer crudo está cobrando cada vez más fuerza en África, especialmente en las petro-naciones que buscan aprovechar la crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz y retener una mayor parte del valor generado por sus recursos petrolíferos.

Nigeria, Angola, Argelia, Ghana, Namibia, Uganda... Se están multiplicando los países productores de África que anuncian planes e inversiones para reforzar su autonomía en refino y posicionarse en el mercado internacional gracias al miedo que existe de que se repitan las interrupciones prolongadas en el suministro de crudo y combustibles desde Oriente Próximo.

En este contexto de incertidumbre —con una pérdida estimada de hasta 10 millones de barriles diarios y dudas sobre la reapertura del paso marítimo—, podrían quitar una cuota de mercado controlada tradicionalmente por los países árabes.

En el norte de África, los principales productores de petróleo, como Egipto, Argelia y Libia, han mantenido durante mucho tiempo industrias de refino que procesan el crudo nacional para el consumo local y los mercados de exportación, pero el objetivo es que no sean los únicos en los próximos años.

Ghana se ha convertido en el último ejemplo de este giro estratégico. Su presidente, John Dramani Mahama, anunció que en junio el país comenzará a refinar por primera vez en años crudo procedente de sus propios yacimientos marinos en una instalación nacional.

“Estamos a punto de hacer historia de nuevo”, afirmó durante un encuentro en Londres.

Este movimiento busca romper con un modelo histórico que ha lastrado a muchas economías africanas: exportar petróleo crudo para luego importar gasolina, diésel o queroseno a mayor coste. Según Mahama, el objetivo es retener más valor añadido, fortalecer la industria local y reducir la salida de divisas.

La megarefinería Dangote

El impulso no es aislado. Nigeria lidera esta transformación con la megarefinería Dangote, de 650.000 barriles diarios, ya operativa y clave para abastecer mercados regionales.

Valorada en 20.000 millones de dólares, propiedad de Aliko Dangote, el hombre más rico de África, y construida con el apoyo de India y China (más de ocho empresas chinas participaron en la infraestructura industrial), ya comienza a reducir la dependencia del continente del combustible importado.

Opera a una capacidad de 650.000 barriles diarios, y según la publicación Business Insider Africa, supera a la mayoría de las refinerías europeas de una sola planta e incluso con las grandes instalaciones estadounidenses.

Su producción abastece ahora a mercados de África, Europa y Asia, lo que marca la transición de Nigeria a exportador neto de productos petrolíferos refinados por primera vez en décadas.

Otros países africanos

Angola también avanza con un ambicioso programa que incluye las refinerías de Luanda y Cabinda, y la construcción de Lobito, con capacidad para 200.000 barriles diarios.

En el caso de Ghana, la estrategia pivota sobre la refinería de Tema (TOR), reactivada a finales de 2025 y actualmente operando en torno a 28.000 barriles diarios, con planes para alcanzar los 60.000. A esto se suma la refinería privada de Sentuo, que refuerza el músculo industrial del país.

La petrolera italiana Eni ya ha dicho que pretende invertir 1.500 millones de dólares en el yacimiento offshore OCTP, en un intento de aumentar la producción de hidrocarburos. Sin embargo, el país considera que el incremento de la extracción no es suficiente sin una estrategia clara de industrialización y valor añadido.

El telón de fondo es un mercado energético global tensionado. Aunque Irán ha sugerido que podría restablecer el tráfico en Ormuz en el plazo de un mes tras un eventual acuerdo con Estados Unidos, los mercados son más escépticos. Apenas un 38% de probabilidad de normalización en julio, según operadores de Kalshi.

Desde Europa, las grandes energéticas advierten del impacto sistémico. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, alertó de riesgos de inflación, estanflación e incluso crisis alimentarias si el bloqueo se prolonga, mientras el dirigente de Naturgy, Francisco Reynés, anticipó un encarecimiento del gas también en España pese a su diversificación de suministros.

Ambos coincidieron en que la crisis refuerza el papel estructural de los combustibles fósiles en el sistema energético global, cuestionando la viabilidad de una transición rápida basada exclusivamente en electrificación.

Infraestructuras ineficientes

A pesar del enorme entusiasmo actual y del impulso de los megaproyectos, África se enfrenta a barreras estructurales muy profundas para consolidarse como el líder del refino de productos petrolíferos.

Convertir el crudo en combustible requiere mucho más que construir plantas, el continente debe resolver primero un complejo entramado de desafíos técnicos, económicos y políticos.

Gran parte del crudo africano ya está comprometido con compradores internacionales mediante contratos a largo plazo o para pagar deudas soberanas (como los acuerdos de petróleo por infraestructura con China).

En países como Nigeria, el robo masivo de crudo (bunkering) y el vandalismo en oleoductos impiden de forma crónica que el país alcance sus cuotas de producción.

Esto ha obligado a Dangote, por ejemplo, a tener que importar hasta un 20% de su crudo desde Estados Unidos para poder operar, una contradicción masiva para el mayor productor del continente.

También la cadena de valor sufre problemas. Distribuir el combustible refinado por el continente es caro y logísticamente caótico. La falta de oleoductos regionales obliga a transportar la gasolina en camiones cisterna a través de carreteras deficientes o mediante rutas marítimas ineficientes.

Además, las constantes devaluaciones de las monedas locales frente al dólar (como ha ocurrido con el naira nigeriano o el cedi ghanés) disparan los costes de los equipos importados y de los créditos internacionales.

Aun así, ya son tres meses del inicio del conflicto en Oriente Próximo, y aunque la crisis del petróleo ha demostrado ser más duradera de lo previsto inicialmente y menos amenazante de lo temido, esta es la oportunidad de los países africanos de aprovechar el momento.