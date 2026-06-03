Imaz (Repsol) critica la respuesta de Bruselas a la crisis de Ormuz y pide "más tecnología y menos ideología"

Considera que la política energética europea es "incompleta" y reclama una estrategia más realista, competitiva y tecnológica.

Señala que el 97% del transporte depende de hidrocarburos y que la capacidad de refino en Europa ha caído un 20%.

Imaz pide utilizar todas las tecnologías energéticas disponibles, como petróleo, nuclear y gas, frente a la apuesta europea por la electrificación y renovables.

Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, critica la respuesta "naif" de Bruselas ante la crisis energética por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha criticado la respuesta "naif" que considera que la Comisión Europea ha aportado a la crisis energética derivada del bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Ha reivindicado poner sobre la mesa todas las tecnologías energéticas disponibles como petróleo, nuclear o el gas bajo el lema: "Más tecnología y menos ideología".

Es una de las conclusiones que Imaz ha dejado en su discurso en el foro de Energía y Geoestrategia 2026, donde ha espetado que Europa experimenta una nueva crisis de suministro y parece "que no aprende".

Considera que la respuesta que están ofreciendo las autoridades europeas a la crisis es "insuficiente" para atajar el problema.

En esta línea, ha incidido en la importancia de no discriminar a los hidrocarburos, habida cuenta que el 97% de los transportes depende de los hidrocarburos y este porcentaje "no va bajar significativamente" en los próximos años.

La electrificación

El líder empresarial ha censurado que ante la crisis de suministro provocada por el bloqueo de Ormuz la respuesta de Bruselas pasa por insistir en la electrificación y el despliegue de energías renovables, algo que si bien considera que "tiene sentido a largo plazo", "en absoluto" va a resolver los problemas actuales.

Así, ha sentenciado que la respuesta de Bruselas es "incompleta" para tratar los problemas reales de la situación energética. Con este panorama, Imaz ha remarcado a países como Estados Unidos, Brasil o Canadá como bases de suministro energético estables. Pero también a Libia y Argelia en lo que se refiere al suministro gasista.

A renglón seguido, el consejero delegado ha reprochado que mientras Europa haestigmatizado el 'fracking', esta práctica ha permitido que el impacto negativo de la crisis energética haya sido menor en Europa.

Asimismo, ha apuntado que el Viejo Continente sigue dependiendo del petróleo y el gas pese a la insistencia en defender la electrificación. De hecho, ha enfatizado que se sigue importando gas y petróleo sin que se produzca una "reducción real".

En el marco de esa crítica, Imaz ha dicho que en Reino Unido el entorno regulatorio y fiscal está haciendo difícil que se produzcan nuevas inversiones, se está desaprovechando el potencial gasista de Chipre al considerar que el gas del país "terminará siendo procesado en Egipto".

Refino, columna vertebral

A renglón seguido, ha defendido que el refino sigue siendo la "columna vertebral" de la economía moderna, de manera que el 98% de las actividades productivas requieren de derivados petroquímicos en alguno de sus procesos. Sin embargo, el empresario ha lamentado que el continente ha perdido el 20% de su capacidad de refino.

Especial relevancia tiene esta materia en el sector de la defensa, en opinión de Imaz, que ha aseverado: "Sin combustibles no hay defensa". Así, ha defendido la apuesta que tanto Repsol como Moeve hizo en sus momentos por sus refinerías.

Con todo ello, considera que Europa enfrenta un reto de una "magnitud enorme", pues al mismo tiempo que se descarboniza la economía hay que satisfacer una demanda energética que no para de crecer. "Por eso, la respuesta europea debe ser más amplia y pragmática".

Dentro de esa respuesta, Imaz cree que hay que hablar de energía nuclear, de petróleo, de gas, de combustibles renovables y de hidrógeno, entre otros ejemplos, de manera que para llegar a la neutralidad tecnológica Europa use todas las opciones disponibles mediante una política "realista, competitiva y estratégica".

Como ejemplo del "fracaso" que han supuesto las tesis de Bruselas, Imaz ha destacado que el sector del cemento y del acero chino emiten tanto dióxido de carbono (CO2) como toda Europa: "Es el espejo del fracaso de nuestras políticas".