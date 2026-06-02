Las subastas de capacidad, el último coste que llega a la red eléctrica para encarecer aún más la factura de la luz

Asociaciones del sector energético consideran el mecanismo imprescindible para la seguridad del suministro y urgen al Gobierno a implementarlo rápidamente.

El mecanismo busca garantizar la estabilidad de la red eléctrica y evitar apagones, equiparando a España con otros mercados europeos como Alemania y Reino Unido.

El nuevo coste de las subastas de capacidad, sumado a otros ya existentes, podría elevar la factura eléctrica hasta los 5.100 millones de euros anuales.

La Comisión Europea ha desbloqueado el mecanismo de capacidad, esperado por el sector gasista y de baterías, que retribuirá a centrales y proyectos por estar disponibles.

La Comisión Europea desbloqueó el viernes pasado el mecanismo de capacidad, un instrumento que llevaban cinco años esperando el sector gasista y la industria de las baterías para que sus centrales y sus proyectos fueran rentables.

Pero como dice el refrán nunca llueve a gusto de todos, y ahora se ha abierto un intenso debate en el sector energético. Por un lado, las grandes patronales urgen al Gobierno a implantarlo de inmediato para evitar riesgos de suministro a corto plazo.

Y por otro, expertos y analistas lanzan una advertencia: añadir este coste sin eliminar otros de la misma naturaleza amenaza con disparar el precio final de la electricidad, lastrando la competitividad industrial y frenando la electrificación.

Con una dotación autorizada de 9.000 millones de euros para España (unos 900 millones de euros anuales durante los próximos 10 años), esta medida busca retribuir a los ciclos combinados (gas), así como al almacenamiento (baterías o bombeo de centrales hidroeléctricas), por el mero hecho de estar "disponibles".

También cobra más sentido después del apagón del 28 de abril de 2025, porque ese respaldo garantiza más estabilidad de la red y que no se repita aquel cero energético ante la intermitencia de las energías renovables.

5.100 millones de euros al año

Pero cuando se añada a la factura de la luz el coste de retribuir a las tecnologías a través de esas subastas de capacidad, se juntaría con otras partidas cuyo objetivo es el mismo: la estabilidad de la red eléctrica.

Esto es, con la 'operación reforzada' activada por Red Eléctrica desde hace más de un año y con las subastas del SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda). Y además, hay que contar con la subida del IVA al 21% y el impuesto eléctrico al 5,11% tras meses al mínimo por la crisis de Ormuz.

"Si se hacen cuentas de lo que el sistema eléctrico español YA paga en la actualidad, las cifras son elocuentes", explica en redes sociales Joaquin Coronado, experto energético y Senior Advisor de F2i SGR.

"La previsión del coste de las restricciones técnicas para 2025 es de 3.770 millones de euros, un coste provocado en gran medida por la falta de red o la variabilidad renovable", señala.

Y el SRAD de 2026 tiene un coste de alrededor de los 434 millones de euros. "Son subastas en las que se paga a la gran industria por consumir menos cuando el sistema lo necesita (255 millones de euros en el primer semestre y 178 millones de euros en el segundo)".

En total, el sistema ya arrastra unos 4.200 millones de euros anuales en sobrecostes de gestión. "Si a esto se le suman los 900 millones del nuevo mecanismo sin retirar ninguno de los anteriores, la factura de estos servicios rozará los 5.100 millones de euros al año", advierte Coronado.

La llegada de los 900 millones de euros anuales del mecanismo de capacidad corre el riesgo de “apilarse” sobre costes ya existentes, creados para un fin muy similar: gestionar la variabilidad de las renovables.

Para Jesús José Fernández García, Product Manager de Energía de Axpo Iberia, "puede parecer que el mecanismo de capacidad y el SRAD pueden parecer lo mismo, pero no compran exactamente lo mismo".

"Un mercado de capacidad está pensado para cobertura: asegurar que, en el medio-largo plazo, el sistema tiene suficientes MW firmes (ya sea generación, almacenamiento o demanda flexible) para cubrir la demanda en situaciones de estrés", explica a EL ESPAÑOL-Invertia.

"El SRAD, en cambio, es un mecanismo de balance: sirve para que REE pueda mantener el equilibrio generación-demanda en tiempo casi real, como otros servicios de balance".

"Además, hay otra diferencia importante: en el mercado de capacidad competirían generación, almacenamiento y demanda; en el SRAD, la demanda compite entre ella únicamente", concluye a este diario.

"Una excelente noticia"

Las reacciones de los principales agentes del sistema no se han hecho esperar. Tanto la Asociación Española del Gas (Sedigás) como la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) han calificado la aprobación como un "paso decisivo" e "imprescindible".

La urgencia viene avalada por los reguladores europeos. El pasado mes de diciembre de 2025, ENTSO-E (la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad), con el respaldo de ACER (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía), advirtió formalmente de la existencia de riesgos reales para la seguridad del suministro en España de cara al horizonte 2028-2035.

Con el nuevo mecanismo, España se equipara a otros grandes mercados europeos que ya pagan por esta "firmeza", como Alemania, Polonia o Reino Unido.

Joan Batalla, presidente de Sedigás, ha dicho que "el mecanismo de capacidad es una herramienta imprescindible para asegurar que la transición energética avance manteniendo los máximos niveles de seguridad, fiabilidad y competitividad. Es una excelente noticia para todo el sistema y para los consumidores".

Tanto Sedigás como aelēc han instado al Ministerio para la Transición Ecológica a tramitar la normativa de desarrollo y el calendario de subastas con la "máxima celeridad". Sostienen que el mecanismo no solo remunerará de forma competitiva a los ciclos combinados de gas, al almacenamiento y a la gestión de la demanda, sino que aportará estabilidad y previsibilidad al mercado.