Iberdrola conecta a la red en EEUU una planta solar de 166 MW para abastecer de energía a grandes clientes

El Grupo Iberdrola suma más de 11.000 MW de capacidad instalada en Estados Unidos, con cerca de 100 plantas distribuidas en 25 estados.

La electricidad generada se integrará en la red de Portland General Electric mediante el programa Green Future Impact, facilitando el acceso a energía limpia.

La planta cuenta con más de 250.000 paneles solares y suministrará energía a grandes clientes comerciales, industriales y municipales.

Iberdrola, a través de Avangrid, ha conectado su nueva planta fotovoltaica 'Tower Solar' de 166 MW en Oregón, Estados Unidos.

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha conectado a la red eléctrica regional su nueva planta fotovoltaica 'Tower Solar', situada en el condado de Morrow, en el Estado de Oregón (Estados Unidos), y de 166 megavatios (MWdc), informó la compañía.

Está previsto que la planta, que incorpora más de 250.000 paneles solares, entre en operación comercial este verano, una vez culminadas las últimas fases del proyecto, para contribuir a atender la creciente demanda energética de grandes clientes.

La energía generada se integrará en la red de Portland General Electric (PGE) y se destinará especialmente a cubrir la demanda de grandes consumidores municipales, comerciales e industriales, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica.

Por ejemplo, la nueva capacidad renovable de 'Tower Solar' respaldará las operaciones en la región de QTS (Quality Technology Services), uno de los principales proveedores estadounidenses de infraestructuras digitales y centros de datos.

En este sentido, el proyecto suministrará electricidad a la red de PGE a través del programa Green Future Impact (GFI), que permite a grandes consumidores acceder a energía limpia para avanzar en sus objetivos de descarbonización.

Este modelo impulsa el desarrollo de nueva capacidad renovable vinculada directamente a la demanda de estos clientes, sin trasladar costes adicionales al resto de usuarios del sistema.

A través de Avangrid, el Grupo Iberdrola cuenta con más de 11.000 MW de capacidad instalada en los Estados Unidos, distribuidos en cerca de 100 plantas en 25 estados.